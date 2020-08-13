Глава Адыгеи обнародовал свои доходы за 2019 год

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов опубликовал декларацию о доходах, исходя из которой в 2019 году он заработал более 1,8 млн рублей

Отчет опубликован на сайте исполнительных оргнов госвласти Адыгеи. По сравнению с 2018-м доходы руководителя региона увеличились более чем на 380 тыс. рублей — годом ранее доходы Кумпилова составляли более 1,4 млн рублей.

Величина имущества главы Адыгеи осталась на уровне 2018 года. Мурат Кумпилов задекларировал в своей собственности два земельных участка площадью 631 и 581 кв. метр, жилой дом площадью 323,8 кв. метра, два хозяйственных строения. В пользовании руководителя региона по-прежнему находятся земельный участок площадью 1 тыс. 606 кв. метров, жилой дом площадью 439,3 кв. метра, а также навес — летняя кухня — баня. Вся собственность главы республики находится в России.

У супруги Мурата Кумпилова и четырех сыновей в собственности имущества нет. В их пользовании находится та же недвижимость, что и у главы республики.