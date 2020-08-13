Глава Адыгеи обнародовал свои доходы за 2019 год

Адыгея

Распечатать

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов опубликовал декларацию о доходах, исходя из которой в 2019 году он заработал более 1,8 млн рублей

Отчет опубликован на сайте исполнительных оргнов госвласти Адыгеи. По сравнению с 2018-м доходы руководителя региона увеличились более чем на 380 тыс. рублей — годом ранее доходы Кумпилова составляли более 1,4 млн рублей.

Читайте также:

Величина имущества главы Адыгеи осталась на уровне 2018 года. Мурат Кумпилов задекларировал в своей собственности два земельных участка площадью 631 и 581 кв. метр, жилой дом площадью 323,8 кв. метра, два хозяйственных строения. В пользовании руководителя региона по-прежнему находятся земельный участок площадью 1 тыс. 606 кв. метров, жилой дом площадью 439,3 кв. метра, а также навес — летняя кухня — баня. Вся собственность главы республики находится в России.

У супруги Мурата Кумпилова и четырех сыновей в собственности имущества нет. В их пользовании находится та же недвижимость, что и у главы республики.

Деньги Мурат Кумпилов Недвижимость Финансы Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи двое мужчин пытались убить оленя в заповеднике
На Кубани будут судить мужчину, который до смерти избил 4-летнюю падчерицу
Глава Адыгеи обнародовал свои доходы за 2019 год
«Краснодар» начал продавать билеты на первый домашний матч сезона
МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по ливням и смерчам
На Кубани за сутки выявили 90 случаев COVID-19, умерли 2 человека

Лента новостей

Статьи

Меот и до. Кто жил в Краснодаре до краснодарцев

Статьи

«Я занимаюсь делом, для которого создан»

Краснодарские мужчины рассказали, каково им работать в женских сферах

Статьи

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»

Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха

Реклама на портале