В Адыгее 16 чиновникам грозит наказание за недостоверные сведения о доходах

Власти Адыгеи в марте проверили декларации чиновников республики и нашли нарушения у 16 из них

Управление главы Адыгеи по профилактике коррупционных и иных правонарушений подвело итоги проверки деклараций чиновников и сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В результате неполные или недостоверные сведения нашли у 16 муниципальных служащих. Глава республики Мурат Кумпилов направил в советы народных депутатов 16 заявлений о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности, сообщили 20 марта в пресс-службе главы Адыгеи.

«Закон по антикоррупционной деятельности должен выполняться на 100%. На местах главы территорий должны эффективнее проводить работу в части контроля за предоставлением деклараций о доходах муниципальными служащими и районными депутатами», — подчеркнул Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил усилить контроль за деятельностью экспертов при организации и проведении ЕГЭ. Так, в прошлом году отметили случаи рассогласованности при оценке работ. Сейчас рассматривается вопрос об исключении ряда экспертов из предметных комиссий. Кроме того, за нарушения регламента, допущенные в основной период проведения ЕГЭ-2019, пятерых должностных лиц и двух организаторов в пунктах проведения экзаменов привлекли к административной ответственности.