На Кубани за сутки выявили 90 случаев COVID-19, умерли 2 человека
В Краснодарском крае к 13 августа коронавирус подтвердился у 9 тыс. 642 человек
По данным федерального оперштаба, за последние сутки в России коронавирус подтвердился у 5 тыс. 57 человек в 83 регионах страны. Как уточнил RT, только у 26,3% инфицированных болезнь протекала без клинических проявлений. Из больниц с выздоровлением были выписаны 6 тыс. 98 переболевших COVID-19. Скончались 124 пациента.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+692), Свердловской области (+162) и Санкт-Петербурге (+160).
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На юге страны и в республиках Северного Кавказа ситуация с новыми случаями COVID-19 следующая: Ростовская область — 125, Ставропольский край — 105, Краснодарский край — 90, Дагестан — 49, Крым — 38, Ингушетия — 21, Адыгея — 20, Кабардино-Балкария — 16, Карачаево-Черкессия — 14, Северная Осетия — 8, Чечня — 5, Севастополь — 2.
Всего за время пандемии в России коронавирус был обнаружен у 907 тыс. 758 человек в 85 регионах РФ, при этом 716 тыс. 396 человек выздоровели, а 15 тыс. 384 пациента скончались.
Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 61 женщины и 29 мужчин. Возраст заболевших — от 9 лет до 91 года.
Новые случаи на Кубани распределились так:
- в Краснодаре — 21 человек;
- в Сочи — 15, в том числе двое детей 9 и 14 лет;
- в Туапсинском и Кущевском районах — по 7;
- в Северском районе — 5;
- в Динском районе — 4;
- в Павловском, Усть-Лабинском, Тбилисском, Тихорецком районах — по 3;
- в Белореченском, Гулькевичском районах, а также в Горячем Ключе — по 2;
- в Новороссийске, Ейском, Белоглинском, Кавказском, Апшеронском, Курганинском, Абинском, Ленинградском, Мостовском, Выселковском, Лабинском, Славянском, Красноармейском районах — по 1.
Всего к 13 августа в больницы региона с подозрением на COVID-19 обратились 27 тыс. 806 человек. В поликлиниках наблюдаются 4 тыс. 918 человек. В лабораториях края на сегодняшний день проведено 679 тыс. 115 тестов на коронавирус.
По данным оперштаба, за все время COVID-19 на Кубани подтвердился у 9 тыс. 642 человек. При этом 8 тыс. 269 заболевших были выписаны с выздоровлением (+41 за последние сутки). Врачам не удалось спасти 136 пациентов (+2 за стуки), еще 44 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое — подключены к ЭКМО.
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