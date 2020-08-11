В Краснодаре случился крупный пожар на пустыре

Напомним, накануне в Новороссийске загорелась свалка на площади 3000 кв. метров. А в Краснодаре утром 10 августа сгорела маршрутка в Юбилейном микрорайоне.

Огонь потушили к 3:00. На месте работали 38 человек и семь машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании на улице Новороссийской поступило спасателям в 2:03. Сотрудники МЧС установили, что горит пустырь на площади 200 кв. метров.

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