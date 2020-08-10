Редкий византийский медальон нашли археологи в Крыму
Археологическая экспедиция нашла в Бахчисарайском районе Крыма редкий византийский медальон
Археологическая экспедиция Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского вела раскопки на месте бывшего княжеского дворца в Феодоро. Византийский медальон мог принадлежать знатному военачальнику — его нашли в мангупском княжеском дворце. Предположительно, возраст изделия составляет X-XII вв. По словам ученым, находка единственная в своем роде, потому что хорошо сохранилась.
На лицевой стороне медальона изображен конный всадник. Доцент исторического факультета Валерия Науменко предположила, что всадник — кто-то из святых или воинов, чей культ был популярен в Византии. Это может быть Святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский, однако точно ученые узнают только после детального исследования.
Также во время экспедиции ученые расчистили дорогу и территория возле главных ворот в городище, нашли поверхность, предшествующую времени строительства дворца, различные предметы быта византийцев и жилые массивы, сообщили ТАСС в пресс-службе КФУ имени Вернадского.
Феодоро, а также Готия либо Готфия — небольшое православное княжество в средневековом Крыму со столицей в городе Дорос (Мангуп). Оно располагалось на юго-западе полуострова и существовало с 1204 по 1475 год.
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