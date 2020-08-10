Редкий византийский медальон нашли археологи в Крыму

Крым

Распечатать

Археологическая экспедиция нашла в Бахчисарайском районе Крыма редкий византийский медальон

Археологическая экспедиция Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского вела раскопки на месте бывшего княжеского дворца в Феодоро. Византийский медальон мог принадлежать знатному военачальнику — его нашли в мангупском княжеском дворце. Предположительно, возраст изделия составляет X-XII вв. По словам ученым, находка единственная в своем роде, потому что хорошо сохранилась.

На лицевой стороне медальона изображен конный всадник. Доцент исторического факультета Валерия Науменко предположила, что всадник — кто-то из святых или воинов, чей культ был популярен в Византии. Это может быть Святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский, однако точно ученые узнают только после детального исследования.

Также во время экспедиции ученые расчистили дорогу и территория возле главных ворот в городище, нашли поверхность, предшествующую времени строительства дворца, различные предметы быта византийцев и жилые массивы, сообщили ТАСС в пресс-службе КФУ имени Вернадского.

Феодоро, а также Готия либо Готфия — небольшое православное княжество в средневековом Крыму со столицей в городе Дорос (Мангуп). Оно располагалось на юго-западе полуострова и существовало с 1204 по 1475 год.

Археология История Крым

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Судью отстранили после игры «Сочи» со «Спартаком», которая закончилась ничьей
Редкий византийский медальон нашли археологи в Крыму
«Краснодар» разгромил «Уфу» в первом матче сезона
Прощание с митрополитом Исидором состоится в Краснодаре 10 августа
В начале недели на Кубань придут дожди, но жара останется
Краснодарские киберспортсмены победили в международном турнире по Dota 2

Лента новостей

Статьи

«Порой стыдно как минимум три раза в неделю»

Посмотрели за вас большое интервью Вениамина Кондратьева

Статьи

Июль без пластика

Личный опыт нашего редактора

Статьи

8 мифов об ЭКО, которые давно пора забыть

Реклама на портале