Редкий византийский медальон нашли археологи в Крыму

Археологическая экспедиция Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского вела раскопки на месте бывшего княжеского дворца в Феодоро. Византийский медальон мог принадлежать знатному военачальнику — его нашли в мангупском княжеском дворце. Предположительно, возраст изделия составляет X-XII вв. По словам ученым, находка единственная в своем роде, потому что хорошо сохранилась.

На лицевой стороне медальона изображен конный всадник. Доцент исторического факультета Валерия Науменко предположила, что всадник — кто-то из святых или воинов, чей культ был популярен в Византии. Это может быть Святой Георгий Победоносец или Димитрий Солунский, однако точно ученые узнают только после детального исследования.

Также во время экспедиции ученые расчистили дорогу и территория возле главных ворот в городище, нашли поверхность, предшествующую времени строительства дворца, различные предметы быта византийцев и жилые массивы, сообщили ТАСС в пресс-службе КФУ имени Вернадского.