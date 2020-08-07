Глава МВД Адыгеи покинул свой пост

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В министерстве внутренних дел Адыгеи 7 августа произошли кадровые перестановки

Генерал-майор полиции Владимир Алай, который возглавлял министерство внутренних дел по Адыгее с октября 2017 года, в августе ушел со своего поста в связи с переводом на другое место службы.

7 августа министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по видео-конференц-связи представил личному составу УМВД России по Рязанской области нового начальника — генерал-майора полиции Владимира Алая, сообщается на сайте МВД России.

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В пресс-службе МВД Адыгеи сообщили порталу Юга.ру, что до нового назначения временно исполнять обязанности руководителя полиции региона будет замминистра внутренних дел республики Мурадин Брантов.

Отметим, что на сайте МВД Адыгеи в разделе «Руководство» никто не указан главой ведомства.

Напомним, в правоохранительном блоке Адыгеи ожидается еще одно назначение — руководителя регионального СУ СКР. В июне глава следкома республики Александр Глущенко ушел на пенсию. Сейчас исполняет обязанности начальника ведомства Альберт Абрамян.

Кадровые перестановки Министерство внутренних дел РФ Полиция

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