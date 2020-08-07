Глава МВД Адыгеи покинул свой пост

Генерал-майор полиции Владимир Алай, который возглавлял министерство внутренних дел по Адыгее с октября 2017 года, в августе ушел со своего поста в связи с переводом на другое место службы.

7 августа министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по видео-конференц-связи представил личному составу УМВД России по Рязанской области нового начальника — генерал-майора полиции Владимира Алая, сообщается на сайте МВД России.