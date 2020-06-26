В Адыгее сменился глава следственного комитета

Ранее, с 2013 года, следственным управлением СКР по Адыгее руководил заслуженный юрист Кубани Александр Глущенко. В июне он ушел на пенсию.

25 июня в пресс-службе СУ СКР по Адыгее сообщили, что исполняющим обязанности руководителя назначили Альберта Абрамяна.

Абрамян с 1993 года работал в прокуратуре Красноярского края, затем был старшим следователем прокуратуры Саяногорска в Хакасии. Занимал различные должности в прокуратуре Адыгеи. С 2007 по 2011 годы занимал пост замруководителя следственного управления следственного комитета при прокуратуре России по Адыгее. После этого и до нового назначения был заестителем главы регионального следкома.

Напомним, что руководителя следственного управления в субъекте назначает президент России.