В Сочи две девушки бегали по военному мемориалу. СК начал проверку

Краснодарский край

Распечатать

В августе следком Кубани организовал доследственную проверку по факту осквернения памятника в Сочи

6 августа в соцсетях распространилось видео, на котором подростки ходят по новому памятнику, посвященному жителям Хосты, погибшим во время Великой Отечественной войны. На записи, опубликованой в телеграм-канале «Туподар Краснодар» видно, как две девушки взбегают на центральную часть мемориала — пятиконечную звезду.

Читайте также:

«Данный инцидент, оскверняющий память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны в борьбе за Родину, вызвал неоднозначную реакцию жителей города и края, а также большой общественный резонанс», — сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю 7 августа.

По этому факту в ведомстве организовали доследственную проверку, по окончании которой примут процессуальное решение.

Днем 7 августа телеканал «360» со сылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщил, что полиция задержала девочек, которые бегали по мемориалу. Школьницы заверили, что не хотели осквернить памятник. С ними провели профилактическую беседу. Установлено, что на учете задержанные не состоят.

Читайте также:

Напомним, в 2015 году в Славянском районе завели дело об осквернении памятника героям Великой Отечественной войны после того, как неизвестные оставили на нем оскорбительные надписи.

Вандализм Великая Отечественная война Дети Следственный комитет Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи две девушки бегали по военному мемориалу. СК начал проверку
На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильной жаре
В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину
Число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 9 тыс. человек
Детский сад на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре обещают достроить к концу 2020 года
Между Туапсе и Гагрой запустят туристический поезд

Лента новостей

Реклама на портале