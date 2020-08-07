В Сочи две девушки бегали по военному мемориалу. СК начал проверку

В августе следком Кубани организовал доследственную проверку по факту осквернения памятника в Сочи

6 августа в соцсетях распространилось видео, на котором подростки ходят по новому памятнику, посвященному жителям Хосты, погибшим во время Великой Отечественной войны. На записи, опубликованой в телеграм-канале «Туподар Краснодар» видно, как две девушки взбегают на центральную часть мемориала — пятиконечную звезду.

«Данный инцидент, оскверняющий память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны в борьбе за Родину, вызвал неоднозначную реакцию жителей города и края, а также большой общественный резонанс», — сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю 7 августа.

По этому факту в ведомстве организовали доследственную проверку, по окончании которой примут процессуальное решение.

Днем 7 августа телеканал «360» со сылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщил, что полиция задержала девочек, которые бегали по мемориалу. Школьницы заверили, что не хотели осквернить памятник. С ними провели профилактическую беседу. Установлено, что на учете задержанные не состоят.