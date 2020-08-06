«Ростелеком» выставил на продажу один из крупнейших пансионатов Черноморского побережья

Оздоровительный комплекс занимает территорию в 11,5 га. Туристы могут остановиться в одном из пяти корпусов или одиннадцати коттеджей, включающих 365 номеров, из которых 132 — высшей категории. В общей сложности в пансионате 728 основных и более 300 дополнительных мест для размещения отдыхающих.

Пансионат «Орбита» находится в селе Ольгинка Туапсинского района. Он расположен в бухте, имеет собственный выход к морю, благоустроенный пляж с набережной. Длина береговой линии — 150 метров.

Для питания гостей работает ресторан «Жемчужный» и ресторан «Экстрим» с летней площадкой, а также три кафе и другие объекты общепита.

Отдыхающие могут посещать киноконцертный, крытый спортивный и тренажерный залы, закрытый и открытый плавательные бассейны, сауны и турецкий хамам. Для занятий спортом предусмотрены площадки для футбола, волейбола, баскетбола и других игровых видов спорта. Посетителей с детьми заинтересует игровая комната «Десятое королевство» и игровой уличный комплекс «Пиратский корабль».

Как рассказал директор департамента недвижимости МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Александр Яценко, в отдельно стоящем корпусе в пансионате располагается лечебно-профилактическая база, где квалифицированный медицинский персонал готовый оказывать лицензированные медицинские услуги отдыхающим.

Вице-президент компании, директор МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов объяснил причины продажи пансионата реализацией стратегической программы развития компании. Он рассказал, что средства от продажи комлекса направят на строительство оптической инфраструктуры на юге России.

«С целью расширения и укрепления наших профильных компетенций мы активно инвестируем в стартапы и готовые компании из ИТ и телеком-отрасли и параллельно исключаем те виды второстепенной деятельности, которые не связаны с нашей основной миссией», — добавил Лысов.

По его словам, такой подход высвобождает необходимые для развития компании ресурсы и позволяет фокусироваться на основных задачах.