В Краснодаре перед БСМП выстроилась очередь из машин скорой помощи. В больнице объяснили причину

Краснодарский край

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В краснодарской больнице скорой медицинской помощи прокомментировали видео, на котором перед приемным отделением 4 августа скопилась очередь из машин неотложек

На видео, которое появилось в паблике «Туподар», очевидец показывает очередь из машин скорой помощи, въезжающих в ворота больницы.

5 августа в БСМП объяснили порталу Юга.ру, что это случилось из-за того, что изменилась маршрутизация.

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«Ни для кого не секрет: некоторые больницы города переоборудованы под лечение пациентов с короновирусной инфекцией. Но другие болезни остались. Многих из тех, кого бы раньше повезли в другие клиники, доставляют теперь к нам, в БСМП», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что видео снято как раз в момент наплыва госпитализации пациентов.

«Такое бывает. Но не часто. Доктора стараются быстро освободить скорые и обследовать пациентов в приемном отделении. Много пациентов приходит самостоятельно, мы тоже стараемся поскорее из принять. Никто не болеет по расписанию! Поэтому берегите себя и своих близких. Заботьтесь о здоровье. И тогда будете стоять в очередь за билетами на хороший спектакль, а не к нам», — призвали в БСМП.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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