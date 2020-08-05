В Краснодаре перед БСМП выстроилась очередь из машин скорой помощи. В больнице объяснили причину

«Ни для кого не секрет: некоторые больницы города переоборудованы под лечение пациентов с короновирусной инфекцией. Но другие болезни остались. Многих из тех, кого бы раньше повезли в другие клиники, доставляют теперь к нам, в БСМП», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что видео снято как раз в момент наплыва госпитализации пациентов.

«Такое бывает. Но не часто. Доктора стараются быстро освободить скорые и обследовать пациентов в приемном отделении. Много пациентов приходит самостоятельно, мы тоже стараемся поскорее из принять. Никто не болеет по расписанию! Поэтому берегите себя и своих близких. Заботьтесь о здоровье. И тогда будете стоять в очередь за билетами на хороший спектакль, а не к нам», — призвали в БСМП.