Коронавирус на Кубани выявили у 117 человек за сутки, умерли еще 2 больных
В России к 5 августа выявили 5 тыс. 204 новых случая заражения коронавирусом
За прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 204 жителей 83 регионов России, у 25,8% из них болезнь протекала без клинических проявлений. Скончались 139 пациентов, выздоровели 7 тыс. 555 человек.
В топ-3 регионов — лидеров по количеству инфицированных вновь оказались Москва (+687), Свердловская область (+181) и Ханты-Мансийский АО (+169). В десятку попали Ростовская область (+129), Ставрополье (+121) и Краснодарский край (+117).
В регионах юга и Северного Кавказа прирост зараженных такой:
- Дагестан — 40;
- Адыгея — 25;
- Крым — 18;
- Кабардино-Балкария — 16;
- Ингушетия — 15;
- Чечня — 12;
- Карачаево-Черкесия — 10;
- Северная Осетия — 9.
За время пандемии в России было выявлено 866 тыс. 627 случаев коронавируса, пишет RT. Официально сообщается о 14 тыс. 490 смертях, из больниц выписали 669 тыс. 26 пациентов.
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Оперштаб Краснодарского края уточнил, что среди новых инфицированных COVID-19 в регионе — 67 женщин и 50 мужчин в возрасте от года до 84 лет. Также сообщается, что в числе заболевших 11 детей в возрасте от года до 14 лет.
Случаи заражения распределились по муниципалитетам следующим образом:
- 45 — в Краснодаре;
- 16 — в Сочи;
- 10 — в Славянском районе;
- 6 — в Армавире;
- по 5 — в Геленджике и Туапсинском районе;
- 4 — в Динском районе;
- по 3 — в Новокубанском, Выселковском и Кущевском районах;
- по 2 — в Новороссийске, Белореченском, Каневском, Тихорецком, Северском районах;
- по 1 — в Крымском, Курганинском, Лабинском, Калининском, Кореновском, Кавказском и Брюховецком районах.
По данным оперштаба, за время пандемии COVID-19 выявили у 8 тыс. 821 жителей Кубани. 7 тыс. 567 заболевших выздоровели (+104 за последние сутки), 121 пациент умер (+2).
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37 человек, которые находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ, 3 больных — на ЭКМО в краевой больнице № 1, сообщили в минздраве Кубани.
Всего в медучреждения Кубани обратились с подозрением на коронавирус 24 тыс. 875 человек. Под наблюдением медиков поликлиник находятся 5 тыс. 229 больных.
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