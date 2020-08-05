Коронавирус на Кубани выявили у 117 человек за сутки, умерли еще 2 больных

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В России к 5 августа выявили 5 тыс. 204 новых случая заражения коронавирусом

За прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 204 жителей 83 регионов России, у 25,8% из них болезнь протекала без клинических проявлений. Скончались 139 пациентов, выздоровели 7 тыс. 555 человек.

В топ-3 регионов — лидеров по количеству инфицированных вновь оказались Москва (+687), Свердловская область (+181) и Ханты-Мансийский АО (+169). В десятку попали Ростовская область (+129), Ставрополье (+121) и Краснодарский край (+117).

В регионах юга и Северного Кавказа прирост зараженных такой:

  • Дагестан — 40;
  • Адыгея — 25;
  • Крым — 18;
  • Кабардино-Балкария — 16;
  • Ингушетия — 15;
  • Чечня — 12;
  • Карачаево-Черкесия — 10;
  • Северная Осетия — 9.

За время пандемии в России было выявлено 866 тыс. 627 случаев коронавируса, пишет RT. Официально сообщается о 14 тыс. 490 смертях, из больниц выписали 669 тыс. 26 пациентов.

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Оперштаб Краснодарского края уточнил, что среди новых инфицированных COVID-19 в регионе — 67 женщин и 50 мужчин в возрасте от года до 84 лет. Также сообщается, что в числе заболевших 11 детей в возрасте от года до 14 лет.

Случаи заражения распределились по муниципалитетам следующим образом:

  • 45 — в Краснодаре;
  • 16 — в Сочи;
  • 10 — в Славянском районе;
  • 6 — в Армавире;
  • по 5 — в Геленджике и Туапсинском районе;
  • 4 — в Динском районе; 
  • по 3 — в Новокубанском, Выселковском и Кущевском районах;
  • по 2 — в Новороссийске, Белореченском, Каневском, Тихорецком, Северском районах;
  • по 1 — в Крымском, Курганинском, Лабинском, Калининском, Кореновском, Кавказском и Брюховецком районах.

По данным оперштаба, за время пандемии COVID-19 выявили у 8 тыс. 821 жителей Кубани. 7 тыс. 567 заболевших выздоровели (+104 за последние сутки), 121 пациент умер (+2).

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37 человек, которые находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ, 3 больных — на ЭКМО в краевой больнице № 1, сообщили в минздраве Кубани.

Всего в медучреждения Кубани обратились с подозрением на коронавирус 24 тыс. 875 человек. Под наблюдением медиков поликлиник находятся 5 тыс. 229 больных.

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