Коронавирус на Кубани выявили у 117 человек за сутки, умерли еще 2 больных

В России к 5 августа выявили 5 тыс. 204 новых случая заражения коронавирусом

За прошлые сутки COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 204 жителей 83 регионов России , у 25,8% из них болезнь протекала без клинических проявлений. Скончались 139 пациентов, выздоровели 7 тыс. 555 человек.

В топ-3 регионов — лидеров по количеству инфицированных вновь оказались Москва (+687), Свердловская область (+181) и Ханты-Мансийский АО (+169). В десятку попали Ростовская область (+129), Ставрополье (+121) и Краснодарский край (+117) .

В регионах юга и Северного Кавказа прирост зараженных такой:

Дагестан — 40;

Адыгея — 25;

Крым — 18;

Кабардино-Балкария — 16;

Ингушетия — 15;

Чечня — 12;

Карачаево-Черкесия — 10;

Северная Осетия — 9.