СК: Неуважительное отношение стало причиной перестрелки на Ставропольской в Краснодаре, в которой убили парня

4 августа следком сообщил о завершении расследования уголовных дел в отношении некоторых участников перестрелки в Краснодаре, которая произошла год назад

Как писали Юга.ру, перестрелка произошла поздно вечером 20 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. От пулевых ранений умер 27-летний уроженец Дагестана. Другие участники конфликта — уроженец Чечни и еще несколько человек — скрылись, их объявили в розыск. На следующий день нескольких подозреваемых задержали . Власти Краснодара назвали случившееся бытовым конфликтом.

4 августа 2020 года в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении пятерых мужчин в возрасте от 24 до 36 лет. В зависимости от роли каждого, их обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), убийстве, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений (п. «е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и покушении на убийство местных жителей (ч. 3 ст. 30, п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Также в СК рассказали подробности происшествия. Следствие установило, что конфликт начался между 24-летним парнем и 45-летним мужчиной из-за неуважительного отношения одного к другому. Оппоненты договорились продолжить разборку поздним вечером, на встречу они пришли со своими знакомыми — собралось не менее 30 человек. Пятеро из них вооружились огнестрельным и охотничьим оружием и надели медицинские маски, чтобы не было видно лица. В ходе столкновения нападающие выстрелили в троих человек: одному из них нанесли тяжкий, второму — легкий вред здоровью. Третьего пострадавшего госпитализировали, позже он скончался.

При участии сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю и полицейских местонахождение пятерых подозреваемых было установлено, их задержали и заключили под стражу. Еще двое скрылись, их объявили в федеральный розыск.

Также выяснилось, что ранее двое мужчин уже совершали преступления. Один из них, 28-летний житель Ростовской области, в феврале того же года выстрелил в другого мужчину в кафе, чем причинил ему легкий вред. Еще один участник, 35-летний житель Ставрополья, в 2014 году проходил обучение в террористическом учебном центре в Сирии и участвовал в вооруженном формировании в этой стране. Из-за этого в отношении них завели дополнительные уголовные дела.