СК: Неуважительное отношение стало причиной перестрелки на Ставропольской в Краснодаре, в которой убили парня

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

4 августа следком сообщил о завершении расследования уголовных дел в отношении некоторых участников перестрелки в Краснодаре, которая произошла год назад

Как писали Юга.ру, перестрелка произошла поздно вечером 20 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. От пулевых ранений умер 27-летний уроженец Дагестана. Другие участники конфликта — уроженец Чечни и еще несколько человек — скрылись, их объявили в розыск. На следующий день нескольких подозреваемых задержали. Власти Краснодара назвали случившееся бытовым конфликтом.

Смотрите также:

4 августа 2020 года в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили о завершении расследования уголовных дел в отношении пятерых мужчин в возрасте от 24 до 36 лет. В зависимости от роли каждого, их обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), убийстве, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений (п. «е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и покушении на убийство местных жителей (ч. 3 ст. 30, п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Также в СК рассказали подробности происшествия. Следствие установило, что конфликт начался между 24-летним парнем и 45-летним мужчиной из-за неуважительного отношения одного к другому. Оппоненты договорились продолжить разборку поздним вечером, на встречу они пришли со своими знакомыми — собралось не менее 30 человек. Пятеро из них вооружились огнестрельным и охотничьим оружием и надели медицинские маски, чтобы не было видно лица. В ходе столкновения нападающие выстрелили в троих человек: одному из них нанесли тяжкий, второму — легкий вред здоровью. Третьего пострадавшего госпитализировали, позже он скончался.

Читайте также:

При участии сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю и полицейских местонахождение пятерых подозреваемых было установлено, их задержали и заключили под стражу. Еще двое скрылись, их объявили в федеральный розыск.

Также выяснилось, что ранее двое мужчин уже совершали преступления. Один из них, 28-летний житель Ростовской области, в феврале того же года выстрелил в другого мужчину в кафе, чем причинил ему легкий вред. Еще один участник, 35-летний житель Ставрополья, в 2014 году проходил обучение в террористическом учебном центре в Сирии и участвовал в вооруженном формировании в этой стране. Из-за этого в отношении них завели дополнительные уголовные дела.

Краснодар Следственный комитет Стрельба ФСБ Хулиганство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре ищут мужчину, который может быть причастен к исчезновению местной жительницы
В центре Краснодара произошло ДТП, есть пострадавшая
Власти Краснодара рассказали, сколько школ и детсадов откроются в 2020 году
В Сочи и Краснодаре скончались еще два больных коронавирусом
В Беларуси начались массовые беспорядки после объявления победы Лукашенко на выборах президента. Краткий разбор событий
В Санкт-Петербурге выпустили книгу о краснодарском арт-проекте «ЕДОДОЙ»

Лента новостей

Статьи

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»

Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха

Статьи

«Порой стыдно как минимум три раза в неделю»

Посмотрели за вас большое интервью Вениамина Кондратьева

Статьи

Июль без пластика

Личный опыт нашего редактора

Реклама на портале