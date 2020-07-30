Под Анапой произошел крупный пожар
Краснодарский край Валерия Дульская
Под Анапой в районе Лысой горы 30 июля загорелась трава
Сообщение о возгорании в поселке Супсех в районе Лысой горы поступило спасателям в 11:27. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сухая растительность на площади 300 кв. метров.
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На месте работали 15 человек и 3 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 13:23 огонь локализовали на площади 300 кв. метров. В 14:16 пожар был полностью потушен.
Напомним, 26 июля в центре Тихорецка произошел пожар в кафе, из здания эвакуировали 100 человек.
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