Под Анапой произошел крупный пожар

На месте работали 15 человек и 3 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 13:23 огонь локализовали на площади 300 кв. метров. В 14:16 пожар был полностью потушен.

Сообщение о возгорании в поселке Супсех в районе Лысой горы поступило спасателям в 11:27. Прибывшие на место пожарные установили, что горит сухая растительность на площади 300 кв. метров.

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