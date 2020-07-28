В Сочи из-за сильных ливней прогнозируют сход селей

Краснодарский край

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Власти Сочи 28 июля предупредили местных жителей и гостей курорта о возможном сходе селевых потоков в горах

По прогнозу синоптиков, погода испортится вечером 28 июля. На курорте прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что из-за сильных дождей в горах увеличивается риск схода селевых потоков, также в водоемах возможен подъем уровня воды.

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Напомним, также в Сочи до 30 июля действует штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем на участке Магри — Веселое.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268‑64‑40.

Как писали Юга.ру, МЧС Кубани 28 июля объявило экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках. По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, до конца суток 28 июля, а также в течение дня 29 июля на малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоках бассейна реки Кубани и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидается подъем уровня воды.

МЧС Погода Сочи Стихийные бедствия Штормовые предупреждения

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