В Краснодаре на сэкономленные деньги отремонтировали две дороги

Краснодарский край

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Власти Краснодара 22 июля рассказали о ремонте двух участков дорог в городе

Напомним, краевой столице удалось сэкономить деньги в рамках работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Ранее в мэрии говорили, что на эти деньги смогут починить дополнительно 4,5 км дорог на двух улицах. Работы планировали закончить 17 июля, в случае хорошей погоды.

«Это автодорога по улице имени Буденного от Коммунаров до Щорса, а также дорога по улице Красных Партизан от Академика Лукьяненко до Круговой. Ремонтные работы на двух этих участках завершены», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

В пресс-службе администрации Краснодара добавили, что всего в 2020 году по проекту хотели отремонтировать 69 улиц длиной 73,2 км. Однако уже сейчас план перевыполнили: в городе отремонтировали две улицы протяженностью 3 км.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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