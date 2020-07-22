Петербуржец отправится в Сочи на самодельном катамаране

Краснодарский край

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В июле стало известно, что житель Санкт-Петербурга собирался дойти в Сочи по рекам на самодельном катамаране

Петербуржец Петр Михайлов строил самодельное плавсредство полтора года. На катамаране есть электричество, водоснабжение, кухня и спальные места. Судно может вместить до десяти пассажиров.

Старт путешествия намечен на последнюю неделю июля. Михайлов рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что путешествие должно занять полтора месяца. Энтузиасты собрались пройти более 4 тыс. километров по Неве, Ладоге, Волго-Балтийскому каналу и Дону.

В Сочинском отделении Русского географического общества порталу Юга.ру прокомментировали, что подобный маршрут вполне реален, но труден.

«Успех плаванья зависит от погоды. Мы с радостью встретим путешественников, если они прибудут в Сочи», — сообщил представитель РГО.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2018 года в шторм в Сочи туристок унесло в море на катамаране. Их эвакуировали спасатели.

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