Ростсельмаш предложил аграриям побороться за кроссоверы

Краснодарский край, Вся Россия

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Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники автомобилями

Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе!» еще 14 апреля. Вознаграждением по итогам станут 30 новых автомобилей LADA 4x4 Urban 3D 2020 года выпуска. Принять участие может любое хозяйство, включая КФХ и ИП, эксплуатирующее следующие машины производства Ростсельмаш:

  • тракторы серии RSM 2000 модификации RSM 2375 | 2400;
  • зерноуборочные комбайны серии ACROS — ACROS 550 | 585 | 595 Plus;
  • зерноуборочные комбайны серии TORUM — TORUM 750 | 785;
  • зерноуборочный комбайн RSM 161;
  • кормоуборочные комбайны серии RSM F.

Подать заявку на участие можно до 30 ноября. Обработка результатов и награждение состоится после 15 декабря. В программе будет несколько номинаций, подать показания можно в любую из них или сразу во все:

  • зерноуборочные комбайны;
  • намолот;
  • кормоуборочные комбайны;
  • количество заготовленной кормовой массы;
  • тракторы — культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление;
  • производительность;
  • топливная экономичность.

Чтобы принять участие в программе, необходимо:

  • зарегистрироваться через представителя дилерского центра Ростсельмаш в любое время до окончания программы и выбрать номинацию;
  • работать и зафиксировать показатели в форме сбора данных;
  • завизировать форму сбора данных в региональном МСХ или УСХ;
  • передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра Ростсельмаш не позднее 30 ноября 2020 года.

Все участники получат гарантированное вознаграждение — «Набор механизатора». Подробности можно узнать у дилера. 

Автомобили Конкурсы Ростсельмаш Сельское хозяйство

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