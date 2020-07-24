Ростсельмаш предложил аграриям побороться за кроссоверы
Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники автомобилями
Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе!» еще 14 апреля. Вознаграждением по итогам станут 30 новых автомобилей LADA 4x4 Urban 3D 2020 года выпуска. Принять участие может любое хозяйство, включая КФХ и ИП, эксплуатирующее следующие машины производства Ростсельмаш:
- тракторы серии RSM 2000 модификации RSM 2375 | 2400;
- зерноуборочные комбайны серии ACROS — ACROS 550 | 585 | 595 Plus;
- зерноуборочные комбайны серии TORUM — TORUM 750 | 785;
- зерноуборочный комбайн RSM 161;
- кормоуборочные комбайны серии RSM F.
Подать заявку на участие можно до 30 ноября. Обработка результатов и награждение состоится после 15 декабря. В программе будет несколько номинаций, подать показания можно в любую из них или сразу во все:
- зерноуборочные комбайны;
- намолот;
- кормоуборочные комбайны;
- количество заготовленной кормовой массы;
- тракторы — культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление;
- производительность;
- топливная экономичность.
Чтобы принять участие в программе, необходимо:
- зарегистрироваться через представителя дилерского центра Ростсельмаш в любое время до окончания программы и выбрать номинацию;
- работать и зафиксировать показатели в форме сбора данных;
- завизировать форму сбора данных в региональном МСХ или УСХ;
- передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра Ростсельмаш не позднее 30 ноября 2020 года.
Все участники получат гарантированное вознаграждение — «Набор механизатора». Подробности можно узнать у дилера.
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