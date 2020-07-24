Ростсельмаш предложил аграриям побороться за кроссоверы

Ростсельмаш объявил о старте программы «Ставим рекорды вместе!» еще 14 апреля. Вознаграждением по итогам станут 30 новых автомобилей LADA 4x4 Urban 3D 2020 года выпуска. Принять участие может любое хозяйство, включая КФХ и ИП, эксплуатирующее следующие машины производства Ростсельмаш:

Подать заявку на участие можно до 30 ноября. Обработка результатов и награждение состоится после 15 декабря. В программе будет несколько номинаций, подать показания можно в любую из них или сразу во все:

зерноуборочные комбайны;

намолот;

кормоуборочные комбайны;

количество заготовленной кормовой массы;

тракторы — культивация, посев, дискование, вспашка, глубокорыхление;

производительность;

топливная экономичность.

Чтобы принять участие в программе, необходимо:

зарегистрироваться через представителя дилерского центра Ростсельмаш в любое время до окончания программы и выбрать номинацию;

работать и зафиксировать показатели в форме сбора данных;

завизировать форму сбора данных в региональном МСХ или УСХ;

передать заполненную форму сбора данных представителю дилерского центра Ростсельмаш не позднее 30 ноября 2020 года.

Все участники получат гарантированное вознаграждение — «Набор механизатора». Подробности можно узнать у дилера.