В Анапе назначили исполняющего обязанности главы города
Исполняющим обязанности главы Анапы 21 июля стал Вячеслав Вовк
Напомним, 20 июля губернатор Вениамин Кондратьев побывал с рабочим визитом в Анапе и раскритиковал застройку прибрежной зоны. С 21 июля на курорте должна работать специальная комиссия, которая будет исправлять ситуацию с самостроями.
После этого мэр Анапы Юрий Поляков, который занимал должность главы города с 2017 года, решил уйти в отставку.
21 июля в пресс-службе администрации Анапы сообщили, что на внеочередной 83 сессии городского совета депутатов полномочия Юрия Полякова были досрочно прекращены.
Конкурс на должность главы Анапы пройдет 28 сентября, документы на участие в нем будут принимать с 6 августа по 7 сентября.
Исполняющим обязанности главы города был назначен Вячеслав Вовк, занимавший должность вице-мэра Анапы и курирующий вопросы внутренней политики.
Кто такой Вячеслав Вовк
Вячеслав Вовк родился 13 февраля 1981 года. В 1998 году закончил КубГУ по специальности «политология». Работал корреспондентом в медиа-группе «Анапа», позже стал главредом этого издания. С 2009 по 2014 годы возглавлял управление по взаимодействию со СМИ администрации города. Работал в пресс-службе губернатора Краснодарского края. В 2018 году был назначен вице-мэром Анапы.