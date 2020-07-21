В Анапе назначили исполняющего обязанности главы города

Напомним, 20 июля губернатор Вениамин Кондратьев побывал с рабочим визитом в Анапе и раскритиковал застройку прибрежной зоны. С 21 июля на курорте должна работать специальная комиссия, которая будет исправлять ситуацию с самостроями.

После этого мэр Анапы Юрий Поляков, который занимал должность главы города с 2017 года, решил уйти в отставку.