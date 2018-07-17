В Анапе назначили трех новых вице-мэров
В Анапе депутаты совета согласовали ряд назначений на должности в администрации города
Вице-мэрами курорта стали Наталья Богданова, Вячеслав Вовк и Роман Дикий.
Также начальником управления экономики и инвестиций Анапы назначили Елену Пушкареву. Должность руководителя управления по санаторно-курортному комплексу и туризму заняла Олеся Ляшенко. Администрацию Благовещенского сельского округа возглавил Евгений Сливин, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Кто такая Наталья Богданова
На муниципальной и государственной службе Наталья Богданова работает более 20 лет. Она трудилась в налоговой инспекции Краснодара, в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края. В мэрии Анапы Богданова работает с ноября прошлого года, занимала должность главы управления экономики и инвестиций.
Кто такой Вячеслав Вовк
Вячеслав Вовк начинал работать корреспондентом в медиа-группе «Анапа». Затем был главредом этого издания. С 2009 по 2014 годы возглавлял управление по взаимодействию со СМИ администрации города. Работал в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
Кто такой Роман Дикий
Роман Дикий работал в администрации Каневского района, возглавлял центр патриотического воспитания молодежи края. С прошлого года был заместителем министра образования, науки и молодежной политики региона.
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