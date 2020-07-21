В Краснодаре судебные приставы за один рейд арестовали 26 машин должников

В Краснодаре 20 июля судебные приставы провели рейд по взысканию штрафов с должников

Судебные приставы и сотрудники ГАИ организовали дежурство на пересечении улиц Старокубанской и Селезнева, на Мачуги и в микрорайоне Гидростроителей. В ходе рейда остановили 106 машин, 26 из них арестовали. Общая сумма задолженности владельцев автомобилей составила почти 8 млн рублей. Во время проверки должники на месте оплатили почти 500 тыс. рублей, из которых 340 тыс. рублей краснодарец задолжал в качестве алиментов собственному ребенку.

Также во время рейда останавливали нарушителей ПДД, у которых числится от 10 неоплаченных административных штрафов.

Порталу Юга.ру в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю 21 июля отметили, что теперь рейды в краевом центре и других крупных городах края будут проходить регулярно в течение всего лета, преимущественно в преддверии выходных дней.