На Кубани коронавирус выявили у 72 человек, среди них 10 детей

В Краснодарском крае к 20 июля коронавирус диагностировали у 7 тыс. 262 жителей региона

По данным оперштаба Москвы, в России за последние сутки COVID-19 выявили у 5 тыс. 940 человек, 85 пациентов умерли и 3 тыс. 258 — выздоровели. На юге и Северном Кавказе больше всего заразившихся — в Ростовской области (115) и на Ставрополье (101). В Краснодарском крае зарегистрировали 72 новых случая заражения, в Дагестане — 41, Крыму — 26, в Карачаево-Черкесии — 22, в Адыгее — 20, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — по 16, в Севастополе — 13, в Ингушетии — 10 и в Чечне — 8. Всего за время пандемии в России выявили 777 тыс. 486 случаев коронавируса , пишет RT. За весь период зафиксировали 12 тыс. 427 летальных исходов, выздоровели 553 тыс. 602 человека.

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По данным кубанского оперштаба, среди 72 новых заболевших десять детей в возрасте от 10 месяцев до 17 лет. Они лечатся в Кавказском, Абинском, Каневском, Усть-Лабинском районах и Краснодаре. В краевой столице за последние сутки оказались инфицированы 27 человек, в остальном случаи распределились так: 10 — в Сочи;

8 — в Кавказском районе;

5 — в Анапе;

4 — в Новороссийске;

по 2 — в Абинском, Каневском, Новокубанском, Выселковском и Усть-Лабинском районах;

по 1 — в Кореновском, Гулькевичском, Славянском, Красноармейском, Апшеронском, Белореченском районах, а также в Горячем Ключе и Армавире.

Среди инфицированных 38 женщин и 34 мужчины, самому взрослому пациенту 81 год. Всего на Кубани COVID-19 подтвердили у 7 тыс. 262 человек, из них выздоровели 6 тыс. 154 (+25) и 97 умерли (+1).