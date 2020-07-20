На Кубани коронавирус выявили у 72 человек, среди них 10 детей
В Краснодарском крае к 20 июля коронавирус диагностировали у 7 тыс. 262 жителей региона
По данным оперштаба Москвы, в России за последние сутки COVID-19 выявили у 5 тыс. 940 человек, 85 пациентов умерли и 3 тыс. 258 — выздоровели. На юге и Северном Кавказе больше всего заразившихся — в Ростовской области (115) и на Ставрополье (101). В Краснодарском крае зарегистрировали 72 новых случая заражения, в Дагестане — 41, Крыму — 26, в Карачаево-Черкесии — 22, в Адыгее — 20, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — по 16, в Севастополе — 13, в Ингушетии — 10 и в Чечне — 8.
Всего за время пандемии в России выявили 777 тыс. 486 случаев коронавируса, пишет RT. За весь период зафиксировали 12 тыс. 427 летальных исходов, выздоровели 553 тыс. 602 человека.
По данным кубанского оперштаба, среди 72 новых заболевших десять детей в возрасте от 10 месяцев до 17 лет. Они лечатся в Кавказском, Абинском, Каневском, Усть-Лабинском районах и Краснодаре.
В краевой столице за последние сутки оказались инфицированы 27 человек, в остальном случаи распределились так:
- 10 — в Сочи;
- 8 — в Кавказском районе;
- 5 — в Анапе;
- 4 — в Новороссийске;
- по 2 — в Абинском, Каневском, Новокубанском, Выселковском и Усть-Лабинском районах;
- по 1 — в Кореновском, Гулькевичском, Славянском, Красноармейском, Апшеронском, Белореченском районах, а также в Горячем Ключе и Армавире.
Среди инфицированных 38 женщин и 34 мужчины, самому взрослому пациенту 81 год. Всего на Кубани COVID-19 подтвердили у 7 тыс. 262 человек, из них выздоровели 6 тыс. 154 (+25) и 97 умерли (+1).
В тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа, Армавира, а также Красноармейского, Тихорецкого и Крымского районов находится 18 человек. Один пациент — на экстракорпоральной мембранной оксигенации в ККБ №1, добавили в региональном министерстве здравоохранения.
Всего к медикам обратились 19 тыс. 358 людей с подозрением на COVID-19, из них 2 тыс. 70 детей. В стационарах остаются 2 тыс. 463 пациента, под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства — 2 тыс. 949 жителей региона.
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