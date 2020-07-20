На Кубани коронавирус выявили у 72 человек, среди них 10 детей

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 20 июля коронавирус диагностировали у 7 тыс. 262 жителей региона

По данным оперштаба Москвы, в России за последние сутки COVID-19 выявили у 5 тыс. 940 человек, 85 пациентов умерли и 3 тыс. 258 — выздоровели. На юге и Северном Кавказе больше всего заразившихся — в Ростовской области (115) и на Ставрополье (101). В Краснодарском крае зарегистрировали 72 новых случая заражения, в Дагестане — 41, Крыму — 26, в Карачаево-Черкесии — 22, в Адыгее — 20, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — по 16, в Севастополе — 13, в Ингушетии — 10 и в Чечне — 8.

Всего за время пандемии в России выявили 777 тыс. 486 случаев коронавируса, пишет RT. За весь период зафиксировали 12 тыс. 427 летальных исходов, выздоровели 553 тыс. 602 человека.

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По данным кубанского оперштаба, среди 72 новых заболевших десять детей в возрасте от 10 месяцев до 17 лет. Они лечатся в Кавказском, Абинском, Каневском, Усть-Лабинском районах и Краснодаре.

В краевой столице за последние сутки оказались инфицированы 27 человек, в остальном случаи распределились так:

  • 10 — в Сочи;
  • 8 — в Кавказском районе;
  • 5 — в Анапе;
  • 4 — в Новороссийске;
  • по 2 — в Абинском, Каневском, Новокубанском, Выселковском и Усть-Лабинском районах;
  • по 1 — в Кореновском, Гулькевичском, Славянском, Красноармейском, Апшеронском, Белореченском районах, а также в Горячем Ключе и Армавире.

Среди инфицированных 38 женщин и 34 мужчины, самому взрослому пациенту 81 год. Всего на Кубани COVID-19 подтвердили у 7 тыс. 262 человек, из них выздоровели 6 тыс. 154 (+25) и 97 умерли (+1).

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В тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа, Армавира, а также Красноармейского, Тихорецкого и Крымского районов находится 18 человек. Один пациент — на экстракорпоральной мембранной оксигенации в ККБ №1, добавили в региональном министерстве здравоохранения.

Всего к медикам обратились 19 тыс. 358 людей с подозрением на COVID-19, из них 2 тыс. 70 детей. В стационарах остаются 2 тыс. 463 пациента, под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства — 2 тыс. 949 жителей региона.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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