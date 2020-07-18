В Северском районе лишили полномочий депутата за сокрытие сведений об имуществе и доходах своих детей

Краснодарский край

Распечатать

Прокуратура Кубани 17 июля сообщила, что в Северском районе депутат был лишен полномочий из-за нарушений требований антикоррупционного законодательства

В ходе проверки прокуратура Северского района установила, что один из депутатов совета Черноморского городского поселения предоставил декларацию о своих доходах и имуществе, но скрыл аналогичные сведения о своих несовершеннолетних детях.

В результате, из-за нарушения требований антикоррупционного законодательства, депутата досрочно лишили полномочий, сообщили 17 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также:

Отметим, в июне стало известно, что 55 судей Краснодарского краевого суда отказались предоставлять сведения о своих доходах и имущества, а также аналогичные сведения о супругах и несовершеннолетних детях.

Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении глава села Шабельского Щербиновского района, которая приняла на работу своего мужа и выплачивала ему зарплату в 4 раза выше нормы.

Деньги Коррупция Прокуратура Северский район Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани от коронавируса скончалась жительница Краснодара
Роспотребнадзор не выпускает лайнер «Князь Владимир» из Сочи
В Северском районе лишили полномочий депутата за сокрытие сведений об имуществе и доходах своих детей
На Кубани откроются 20 аквапарков и 530 бассейнов
В Сочи оштрафовали мужчину за то, что он вывесил из окна квартиры флаг со свастикой
На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 70 человек, больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи

Лента новостей

Статьи

«Снобизма в Краснодаре больше, чем в Москве»

Тахир Холикбердиев о ресторанах до и после карантина

Статьи Партнерский

Бизнес на карантине

Какие инструменты господдержки предпринимателей Кубани появились в коронакризис

Статьи

Чем известен Петр Кацыв

30 фактов о бывшем вице-президенте РЖД

Реклама на портале