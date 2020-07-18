В Северском районе лишили полномочий депутата за сокрытие сведений об имуществе и доходах своих детей
Прокуратура Кубани 17 июля сообщила, что в Северском районе депутат был лишен полномочий из-за нарушений требований антикоррупционного законодательства
В ходе проверки прокуратура Северского района установила, что один из депутатов совета Черноморского городского поселения предоставил декларацию о своих доходах и имуществе, но скрыл аналогичные сведения о своих несовершеннолетних детях.
В результате, из-за нарушения требований антикоррупционного законодательства, депутата досрочно лишили полномочий, сообщили 17 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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Отметим, в июне стало известно, что 55 судей Краснодарского краевого суда отказались предоставлять сведения о своих доходах и имущества, а также аналогичные сведения о супругах и несовершеннолетних детях.
Как писали Юга.ру, в июле в Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении глава села Шабельского Щербиновского района, которая приняла на работу своего мужа и выплачивала ему зарплату в 4 раза выше нормы.
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