На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 70 человек, больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи
К 18 июля коронавирус в Краснодарском крае обнаружили у 7 тыс. 115 человек
По данным федерального оперштаба, за сутки в России выявили 6 тыс. 234 больных коронавирусом в 84 регионах страны, из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни, написал RT. За последние сутки в России от COVID-19 умерли 124 человека, а выздоровели 7 тыс. 490 пациентов.
Больше всего заболевших обнаружили в Москве (+578), Свердловской области (+259) и Ханты-Мансийском автономном округе (+247). В регионах юга и Северного Кавказа COVID-19 выявили у 494 человек, новые случаи распределились следующим образом:
- Ставропольский край — 141;
- Ростовская область — 102;
- Краснодарский край — 70;
- Дагестан — 44;
- Ингушетия — 26;
- Карачаево-Черкессия — 23;
- Кабардино-Балкария — 20;
- Адыгея — 18;
- Северная Осетия — 17;
- Крым — 14;
- Чечня — 13;
- Севастополь — 6.
Всего за время пандемии в России обнаружили 765 тыс. 437 случаев коронавируса, при этом 12 тыс. 247 заболевших скончались, а 546 тыс. 863 пациентов выздоровели.
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По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, на Кубани за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19. Как уточнили в оперштабе Кубани, среди зараженных 47 женщин и 23 мужчины. Самому младшему пациенту три года, а старшему 88 лет.
Новые случаи заражения распределились следующим образом:
- В Краснодаре — 30;
- В Сочи — 9;
- В Туапсинском и Северском районах — по 5;
- В Армавире и Успенском районе — по 4;
- В Динском районе — 3;
- В Выселковском и Новокубанском районах — по 2;
- В Кореновском, Апшеронском, Кавказском, Павловском, Белореченском районах и в Горячем Ключе — по 1.
Всего за время пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 7 тыс. 115 инфицированных, при этом 6 тыс. 78 пациентов выздоровели (76 из них выписали за последние сутки), а 94 человека умерли (за сутки скончался один пациент), еще 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а двое — на ЭКМО.
Всего на 18 июля в медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратился 18 тыс. 981 человек. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 2 тыс. 842 человека. В обсерваторах содержатся 223 человека. За все время работы обсерваторов там выявили 79 больных коронавирусом.
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