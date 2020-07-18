На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 70 человек, больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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К 18 июля коронавирус в Краснодарском крае обнаружили у 7 тыс. 115 человек

По данным федерального оперштаба, за сутки в России выявили 6 тыс. 234 больных коронавирусом в 84 регионах страны, из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни, написал RT. За последние сутки в России от COVID-19 умерли 124 человека, а выздоровели 7 тыс. 490 пациентов.

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Больше всего заболевших обнаружили в Москве (+578), Свердловской области (+259) и Ханты-Мансийском автономном округе (+247). В регионах юга и Северного Кавказа COVID-19 выявили у 494 человек, новые случаи распределились следующим образом:

  • Ставропольский край — 141;
  • Ростовская область — 102;
  • Краснодарский край — 70;
  • Дагестан — 44;
  • Ингушетия — 26;
  • Карачаево-Черкессия — 23;
  • Кабардино-Балкария — 20;
  • Адыгея — 18;
  • Северная Осетия — 17;
  • Крым — 14;
  • Чечня — 13;
  • Севастополь — 6.

Всего за время пандемии в России обнаружили 765 тыс. 437 случаев коронавируса, при этом 12 тыс. 247 заболевших скончались, а 546 тыс. 863 пациентов выздоровели.

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По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, на Кубани за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19. Как уточнили в оперштабе Кубани, среди зараженных 47 женщин и 23 мужчины. Самому младшему пациенту три года, а старшему 88 лет.

Новые случаи заражения распределились следующим образом:

  • В Краснодаре — 30;
  • В Сочи — 9;
  • В Туапсинском и Северском районах — по 5;
  • В Армавире и Успенском районе — по 4;
  • В Динском районе — 3;
  • В Выселковском и Новокубанском районах — по 2;
  • В Кореновском, Апшеронском, Кавказском, Павловском, Белореченском районах и в Горячем Ключе — по 1.

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Всего за время пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 7 тыс. 115 инфицированных, при этом 6 тыс. 78 пациентов выздоровели (76 из них выписали за последние сутки), а 94 человека умерли (за сутки скончался один пациент), еще 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а двое — на ЭКМО.

Всего на 18 июля в медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратился 18 тыс. 981 человек. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 2 тыс. 842 человека. В обсерваторах содержатся 223 человека. За все время работы обсерваторов там выявили 79 больных коронавирусом. 

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина Сочи Эпидемии

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