На Кубани за сутки COVID-19 выявили у 70 человек, больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи

К 18 июля коронавирус в Краснодарском крае обнаружили у 7 тыс. 115 человек

По данным федерального оперштаба, за сутки в России выявили 6 тыс. 234 больных коронавирусом в 84 регионах страны, из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни, написал RT. За последние сутки в России от COVID-19 умерли 124 человека, а выздоровели 7 тыс. 490 пациентов.

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Больше всего заболевших обнаружили в Москве (+578), Свердловской области (+259) и Ханты-Мансийском автономном округе (+247). В регионах юга и Северного Кавказа COVID-19 выявили у 494 человек, новые случаи распределились следующим образом:

Ставропольский край — 141;

Ростовская область — 102;

Краснодарский край — 70;

Дагестан — 44;

Ингушетия — 26;

Карачаево-Черкессия — 23;

Кабардино-Балкария — 20;

Адыгея — 18;

Северная Осетия — 17;

Крым — 14;

Чечня — 13;

Севастополь — 6.

Всего за время пандемии в России обнаружили 765 тыс. 437 случаев коронавируса, при этом 12 тыс. 247 заболевших скончались, а 546 тыс. 863 пациентов выздоровели.

По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, на Кубани за сутки выявили 70 новых случаев COVID-19. Как уточнили в оперштабе Кубани, среди зараженных 47 женщин и 23 мужчины. Самому младшему пациенту три года, а старшему 88 лет. Новые случаи заражения распределились следующим образом: В Краснодаре — 30;

В Сочи — 9;

В Туапсинском и Северском районах — по 5;

В Армавире и Успенском районе — по 4;

В Динском районе — 3;

В Выселковском и Новокубанском районах — по 2;

В Кореновском, Апшеронском, Кавказском, Павловском, Белореченском районах и в Горячем Ключе — по 1.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 7 тыс. 115 инфицированных , при этом 6 тыс. 78 пациентов выздоровели (76 из них выписали за последние сутки), а 94 человека умерли (за сутки скончался один пациент), еще 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а двое — на ЭКМО.