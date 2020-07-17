В Кропоткине суд временно закрыли из-за коронавируса

В пресс-службе суда сегодня сообщили, что сотрудников временно отстранили от работы для самоизоляции и медицинского наблюдения. Такие меры приняли из-за заражения коронавирусом, однако кто именно заболел — не уточняется.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача вышло 13 июля. Днем ранее появилось донесение главврача ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Краснодарском края» о заражении COVID-19.

О том, когда суд откроется снова, сообщат позже. Портал Юга.ру направил запрос в Кропоткинский городской суд.