В Кропоткине суд временно закрыли из-за коронавируса
Кропоткинский городской суд 13 июля отправили на карантин из-за коронавируса
В пресс-службе суда сегодня сообщили, что сотрудников временно отстранили от работы для самоизоляции и медицинского наблюдения. Такие меры приняли из-за заражения коронавирусом, однако кто именно заболел — не уточняется.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача вышло 13 июля. Днем ранее появилось донесение главврача ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Краснодарском края» о заражении COVID-19.
О том, когда суд откроется снова, сообщат позже. Портал Юга.ру направил запрос в Кропоткинский городской суд.
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