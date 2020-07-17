Члены Совета Федерации в июле внесли законопроект об изменении Семейного кодекса в Госдуму РФ «в целях укрепления института семьи». Общественные активисты объяснили, чем могут навредить эти поправки

Напомним, 14 июля сенаторы Елена Мизулина, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс РФ. Пакет документов состоит из трех документов: поправки в Семейный кодекс, связанные с ними поправки в Гражданский кодекс и законопроект об изменениях в отдельных законодательных актах. О том, что представляют собой поправки в Семейный кодекс, портал Юга.ру рассказывал здесь.

В пресс-службе сенатора Елены Мизулиной объяснили, что изменение Семейного кодекса прекратит «практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей».

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В самих поправках к документу нет упоминаний о смене пола. Там действительно конкретизируется, что «запрещается регистрация браков между лицами одного пола», а также что гражданам, заключившим брак в другой стране, где это считается законным, запрещено становиться опекунами.

В законопроекте о внесении изменений в отдельные законодательные акты, сенаторы решили уточнить понятие «пол». Они предложили указывать пол ребенка на основании медицинского свидетельства о рождении, при этом «в целях проверки обстоятельств», у россиян в ЗАГСе могут потребовать свидетельство о рождении.

В случае, если человек по каким-либо причинам изменит пол, это отобразится в записи акта гражданского состояния, а вот внесение изменений в запись акта о рождении будет запрещена. При этом граждан, которые сменили пол до принятия поправок, сенаторы собираются обязать восстановить замененные ими свидетельства о рождении до 1 января 2022 года.

Таким образом, в России трансгендерные люди не смогут ни с кем заключить брак, так как либо по паспорту, либо по свидетельству о рождении он будет считаться однополым.

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После внесения сенаторами законопроекта в Госдуму, на сайте change.org была создана петиция против законопроекта. Авторы петиции назвали проект дискриминационным, позором современной России, указав, что он может привести к росту насилия в отношении гомосексуальных и трансгендерных россиян. «Это нарушает права тысяч людей на благополучную жизнь в России. Единственное, что им остается, — это просить убежища в других странах», — заявили активисты. К моменту публикации новости петицию подписали более 38 тыс. человек.