Полиция нашла предполагаемого поджигателя поля под Анапой

На хуторе под Анапой 16 июля произошел крупный ландшафтный пожар. Полицейские выявили подозреваемого в поджоге

На хуторе Песчаном накануне горела сухая трава на поле, площадь возгорания составила 500 кв. метров. Пожар ликвидировали за час.

После того, как огонь потушили, в МВД занялись выяснением причин возгорания.

«Сотрудники пункта полиции поселка Витязево в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили причастного к возгоранию мужчину», — сообщили в инстаграме отдела МВД России по Анапе.

Поджигателем, по версии правоохранителей, оказался 22-летний житель хутора Красного. Он проводил строительные работы неподалеку, на участке, который примыкает к полю. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем в процессе разведения костра. По факту случившегося проводится проверка.