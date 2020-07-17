Полиция нашла предполагаемого поджигателя поля под Анапой

Краснодарский край

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На хуторе под Анапой 16 июля произошел крупный ландшафтный пожар. Полицейские выявили подозреваемого в поджоге

На хуторе Песчаном накануне горела сухая трава на поле, площадь возгорания составила 500 кв. метров. Пожар ликвидировали за час.

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После того, как огонь потушили, в МВД занялись выяснением причин возгорания.

«Сотрудники пункта полиции поселка Витязево в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили причастного к возгоранию мужчину», — сообщили в инстаграме отдела МВД России по Анапе.

Поджигателем, по версии правоохранителей, оказался 22-летний житель хутора Красного. Он проводил строительные работы неподалеку, на участке, который примыкает к полю. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем в процессе разведения костра. По факту случившегося проводится проверка.

Анапа МЧС Пожары Происшествия

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