Под Анапой загорелась трава на площади 500 кв. метров

Огонь потушили в 14:10. На месте работали 25 человек и 5 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших от пожара нет.

Сообщение о возгорании на улице Афипской на хуторе Песчаном поступило спасателям в 13:09. Через 10 минут прибывшие на место спасатели установили, что загорелась сухая трава, пламя распространилось на площади 500 кв. метров.

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