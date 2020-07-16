Под Анапой загорелась трава на площади 500 кв. метров

Краснодарский край

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Спасатели 16 июля потушили крупный пожар недалеко от Анапы

Сообщение о возгорании на улице Афипской на хуторе Песчаном поступило спасателям в 13:09. Через 10 минут прибывшие на место спасатели установили, что загорелась сухая трава, пламя распространилось на площади 500 кв. метров.

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Огонь потушили в 14:10. На месте работали 25 человек и 5 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших от пожара нет.

Напомним, 27 июня в Кавказском районе тракторист пытался скинуть горящее сено из прицепа и сжег 1,5 тыс. кв. метров поля. Огонь тушили 17 человек.

Анапа МЧС Пожары

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