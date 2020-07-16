Роспотребнадзор подтвердил микробное загрязнение воды в Школьном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

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В дома Школьного микрорайона Краснодара, где дождь испортил воду на водозаборе, 16 июля продолжили подавать техническую воду

Напомним, накануне на водозаборе, который обеспечивает водой жителей улиц Филатова, Передовой, Школьной и частично Восточно-Кругликовской (всего около 30 тыс. потребителей), началась дезинфекция. Предположительно, во время ливня в одну из скважин водозабора попали осадки и теперь качество воды не соответствует нормам. Местным жителям начали подвозить питьевую воду.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная рассказала, что ведомство получило три жалобы на качество воды от местных жителей. Водопроводные сети обследовали, взяли пробы и выяснили, что они не соответствуют нормам.

«Результаты лабораторных исследований подтверждают микробное загрязнение воды, поэтому ее подача была приостановлена. Причины произошедшего будем устанавливать, сейчас продолжается проверка. Провоцирующие факты могут быть разными, в том числе дождь», — заявила Гречаная.

16 июля на водозаборе закончится дезинфекция и очистка сетей и источника. Прошлой ночью в жилые дома начали подавать техническую воду, которая непригодна для питья. Сейчас идет промывка сетей. После этого Роспотребнадзор снова возьмет пробы и через несколько дней станет ясно, остались ли микробные загрязнения, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. 

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