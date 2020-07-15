На Кубани дело за изнасилование и попытку убийства девочки, которую нашли в выгребной яме, направили в суд

На Кубани завершили расследование дела против мужчины, которого обвинили в изнасиловании и покушении на убийство 9-летней девочки

Напомним, 18 ноября прошлого года на хуторе Родниковском в Новокубанском районе пропала 9-летняя девочка — она ушла гулять из дома и не вернулась. Спустя сутки ее нашли в выгребной яме на территории местного Дома культуры. В начале декабря следствие задержало 35-летнего подозреваемого в преступлении. Им оказался местный житель, который уже был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков.

Изначально следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетнего), позже к нему добавили ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Задержанный признал свою вину.

По данным следствия, пьяный местный житель 18 ноября был на детской площадке около Дома культуры, где встретил 9-летнюю соседку. Он начал ругаться на нее за то, что та была на площадке. Девочка начала убегать, однако мужчина догнал ее и нанес не менее шестидесяти ударов по голове и телу, от чего ребенок потерял сознание.

После этого злоумышленник перенес школьницу за уличный туалет, где изнасиловал. Мужчина решил, что девочка умерла, поэтому поместил ее в выгребную яму вместе с вещами и засыпал ветками.

Мужчину обвинили по п.«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование малолетней) и ч. 3 ст. 30, пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство малолетней). Материалы дела передали в суд, сообщили 15 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.