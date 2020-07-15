Курорт «Роза Хутор» оборудовал водоемы для краснокнижных земноводных

На курорте «Роза Хутор» оборудовали еще один водоем для нереста кавказских крестовок, малоазиатских лягушек и тритонов

Эти редкие земноводные — эндемики Западного Кавказа, в РФ их ареал ограничивается лишь территорией от Анапы до Эльбруса. Для нереста икры им нужен водоем, в котором впоследствии подрастает потомство. «Для сотрудников Сочинского национального парка территория курорта служит своеобразным полигоном для наблюдений. Уже более десяти лет специалисты изучают природные процессы на грани соприкосновения человека и дикой природы. В ходе очередного обследования южного сектора курорта на высоте около 1800 метров над уровнем моря ученые обнаружили, что в лужах, собирающихся у края горнолыжной трассы, стали метать икру и выводить потомство малоазиатские лягушки. Было решено устроить в этом месте нерестилище, чтобы не только малоазиатские лягушки, но и редкие кавказские крестовки и малоазиатские тритоны могли использовать это место для выведения потомства», — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Чаша водоема была обустроена осенью 2019 года. После снеготаяния и весенних осадков сформировалась неглубокое, до 1 метра, озеро площадью 24 кв. метра. В границах южного сектора курорта от гребня хребта Аибга до парка водопадов «Менделиха» (1470 м. над у.м.) сопоставимые водоемы отсутствуют. «Сегодня водоем заполнен примерно на треть. Постепенно уровень воды в озере будет повышаться, но уже этой весной водоем заполнили тысячи головастиков малоазиатской лягушки. Это означает, что удалось на порядки увеличить емкость сложившегося в этом месте нерестилища и подтолкнуть к росту число эндемичных земноводных. Таким образом сделан существенный и заметный вклад в сохранение биологического разнообразия на территории “Роза Хутор” и в окрестностях. В следующем году ожидаем нереста тритонов и крестовок», — отметил Колосов.