В Краснодаре сэкономили деньги и смогут отремонтировать 4,5 км дорог

Власти Краснодара рассказали, что в 2020 году в городе отремонтируют еще два участка дорог

На главной городской планерке 13 июля рассказали, что за счет экономии денег в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дополнительно участок улиц Буденного и Красных Партизан.

«Таким образом протяженность автомобильных дорог, отремонтированных в 2020 году по нацпроекту, составит почти 78 км вместо запланированных 73 км», — пояснил заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Напомним, в 2020 году планировали отремонтировать 69 участков дорог, однако в программу дополнительно внесли еще два участка:

улицы Буденного от Коммунаров до Щорса (2,27 км);

улицы Красных Партизан от Академика Лукьяненко до Круговой (1,14 км).

Там обновят верхний слой покрытия дороги, разметку и дорожные знаки. Ремонт планируют закончить к 17 июля, если будет хорошая погода. Доронин добавил, что основные объемы по остальным дорогам выполнили, осталось ввести их в эксплуатацию.