На Кубани ищут пропавшего 13-летнего мальчика

В Крымском районе 12 июля СК начал проверку после исчезновения подростка

Вечером 11 июля 13-летний Вячеслав Лазарев вышел из дома на улице Крупской в Крымске и не вернулся. Его рост около 155 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и светлые глаза.

В момент исчезновения на нем была синяя футболка, зеленые шорты и черные кроссовки.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пропажи ребенка. Устанавливается его место нахождения и все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Вячеслава Лазарева, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (861-31) 2-15-08 или 02.