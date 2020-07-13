В Краснодаре ушла устраиваться на работу и не вернулась 20-летняя девушка. Она может находиться в Сочи

Сообщение о пропаже 20-летней Нины Кутузовой появилось в соцсетях вечером 12 июля. Паблик Typodar в инстаграме сообщил, что она ушла 11 июля устраиваться на работу в Краснодаре и не вернулась:

«Неместная, знакомых тут нет, города не знает, телефон недоступен».

Двоюродная сестра девушки Яна сообщила порталу Юга.ру 13 июля, что девушка пошла устраиваться на работу на улицу Камвольную, 3. В пресс-службе ОВМД России по Краснодару рассказали, что заявление о пропаже в полицию подали 12 июля. Предварительно установлено, что Кутузова самостоятельно приобрела билеты на поезд в Сочи и уехала. Сейчас проводится проверка по факту ее исчезновения.

Приметы Нины: рост 165 см, среднего телосложения, каштановые волосы, подстриженные под каре. На ней был черный комбинезон, на внутренней стороне правой руки есть татуировка в виде розы.