В Новороссийске оштрафовали водителей маршруток за выключенные кондиционеры

В Новороссийске в июле проводят рейды по маршруткам и проверяют их состояние

В Новороссийске работает почти 600 маршруток. Кондиционеры есть у 80% единиц частного транспорта, однако многие водители не включают его, рассказал мэр города Игорь Дяченко 12 июля в своем инстаграме.

Глава города утверждает, что «за подобное неуважительное отношение к пассажирам» водителей не будут допускать к перевозкам до тех пор, пока они не устранят нарушения. За предыдущую неделю прекратили работу 12 человек.

Всего же по итогам недели на водителей составили более 50 административных протоколов. Среди причин — в том числе нарушения санитарного и технического состояния автотранспорта.

По словам Дяченко, после проведения рейдов число водителей, которые не выключают кондиционер в салоне, увеличилось с 15% дор 70%.

С 13 июля на маршруты собирается выйти группа из 50 специалистов. Они будут проверять санитарное состояние маршруток, технические условия и режим работы кондиционера.