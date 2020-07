В Новороссийске оштрафовали водителей маршруток за выключенные кондиционеры

View this post on Instagram

Для ужесточения контроля работы общественного транспорта поручил организовать группы народного контроля. Вместе с группой мониторинга народный контроль выйдет в рейды уже с понедельника. Ежедневно на маршрутах порядка 50 специалистов, включая сотрудников управления транспорта и дорожного хозяйства администрации @upravlenie_transporta_nvrsk сотрудников ГИБДД города, студентов ГМУ им.Ушакова направления подготовки "Государственное и муниципальное управление". будут проверять режим включенного кондиционера в пассажирском салоне, исправного техсостояния и надлежащего санитарного порядка маршрутного транспорта. В Новороссийске на маршрутах города работает почти 600 единиц частного автотранспорта. Кондиционерами оборудовано порядка 80% автомобилей, во многих из них водители его не включают. За подобное неуважительное отношение к пассажирам такие водители будут отстранены от осуществления перевозок. За прошедшую неделю прекратили работу на маршруте до устранения всех нарушений 12 водителей. По итогам недели на водителей составлено более 50 протоколов. Причины административного наказания разные, в том числе и нарушения санитарного и технического состояния автотранспорта. Благодаря проведению контрольных мероприятий, процент водителей, которые не выключают кондиционер в салоне автомобиля увеличился с 15% до 70%. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020