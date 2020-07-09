«Краснодар» уступил «Рубину» и остался на четвертом месте в таблице РПЛ

Краснодарский край, Вся Россия

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«Краснодар» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ 9 июля встретился с «Рубином»

Матч состоялся на стадионе «Казань Арена» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Первый гол на 51-й минуте забил полузащитник «Рубина» Никита Макаров. На 77-й минуте нападающий хозяев Евгений Марков отправил второй мяч в ворота Матвея Сафонова, однако позже с помощью VAR гол отменили из-за офсайда.

Напомним, 5 июля «быки» провели домашний матч против лидера Российской премьер-лиги питерского «Зенита» и уступили ему со счетом 2:4. Это позволило бело-голубым досрочно стать чемпионами России.

На втором месте турнирной таблицы расположился «Локомотив», на третьем — ЦСКА. Отметим, что армейцы накануне обыграли «Оренбург» и обеспечили себе путевку в еврокубок, что им удается сделать уже 19-й сезон подряд. «Краснодар» сейчас находится на четвертом месте в таблице, уступая ЦСКА одно очко.

РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Рубин» Футбол

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