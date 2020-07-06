«ЕвроХим» принял участие в конференции о проблемах экологии

В конференции участвовали представители финских производств по очистке воды и воздуха, энергосбережению и охране окружающей среды — Yara, Econet, Kemira, EPSE и Koja. Со стороны РФ в конференции участвовали «ЕвроХим», УГМК, СУЭК и УК «Полюс». При этом промышленников РФ и Финляндии связывает давнее партнерство. Например, минерально-химическая компания «ЕвроХим» сотрудничает с Фондом Джона Нурминена по охране экологии Балтийского моря и вместе с Финляндией создает транспортный коридор и новый пограничный переход, которые должны связать с финской территорией город Ковдор в Мурманской области, где находится предприятие «ЕвроХима».

В то же время «ЕвроХим» предпринимает и самостоятельные решения в экологии производства. Так белореченский завод «ЕвроХим-БМУ» начал строительство новой секции шламонакопителя для сокращения вредных выбросов. Это позволит увеличить срок работы цеха Экстракционной фосфорной кислоты на 6,5 лет при использовании гидротранспорта. Параллельно с этим на на предприятии реализуются другой крупный инвестиционный проект — реконструкция сернокислотного цеха. Она была начата в 2019 году, завершение планируется на 2024 год. Бюджет проекта составляет более 6 млрд рублей.

Первый этап реконструкции предусматривает замену физически изношенного и морально устаревшего оборудования, работающего уже более 35 лет, на новое и более производительное. Замена оборудования повысит надежность цеха и уменьшит затраты на ремонт.