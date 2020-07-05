На Кубани коронавирус за сутки нашли у 62 человек
В Краснодарском крае за сутки к 5 июля выявили 62 новых случая заражения коронавирусом
Федеральный оперштаб сообщил, что за минувший день COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 736 жителей 84 регионов страны. Отмечается, что у 29,8% из них болезнь протекать бессимптомно. Скончались 134 больных, выздоровели 3 тыс. 871 человек.
Лидерами по числу заболевших стали Москва (650), Московская область (287) и Санкт-Петербург (275). В регионах юга и Северного Кавказа число инфицированных за день выросло на 475, новые случаи распределились следующим образом:
- Ростовская область — 93;
- Ставропольский край — 82;
- Краснодарский край — 62;
- Дагестан — 52;
- Кабардино-Балкария — 47;
- Карачаево-Черкесия — 43;
- Адыгея — 26;
- Северная Осетия — 22;
- Ингушетия — 16;
- Чечня — 15;
- Крым — 11;
- Севастополь — 6.
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Всего в стране выявили 681 тыс. 251 человека с коронавирусом. За весь период пандемии 10 тыс. 161 умерли, 450 тыс. 750 пациентов выписали из больниц, сообщил RT.
По данным оперштаба Кубани, в Краснодарском крае число зараженных COVID-19 за сутки увеличилось на 62, зафиксирован 1 летальный исход. Новые случаи инфицирования распределились по районам так:
- 24 — в Краснодаре;
- 6 — в Сочи;
- по 5 — в Белореченском и Гулькевичском районах;
- по 4 — в Калининском и Тихорецком районах.
- 3 — в Лабинском районе;
- по 2 — в Усть-Лабинском, Апшеронском и Кавказском районах;
- по 1 — в Анапе, Курганинском, Выселковском, Павловском, Новокубанском районах.
Самом взрослому пациенту 90 лет. В числе заболевших — девять детей в возрасте от 1 года до 15 лет: четыре в Краснодаре, по одному ребенку — в Сочи, Латинском и Кавказском районах, еще двое — в Белореченском районе.
В регионе количество инфицированных достигло 6 тыс. 280 человек, включая 462 ребенка. Из больниц с выздоровлением выписали 5 тыс. 13 пациентов, официально сообщается о 82 смертях больных с COVID-19.
«В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, еще двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили в минздраве Кубани.
В медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 15 тыс. 904 человека, в том числе 1 тыс. 493 ребенка. В стационарах лечатся 2 тыс. 115 человек, из них 232 ребенка. Под наблюдением сотрудников поликлиник — 3 тыс. 118 человек. В обсерваторах находятся 218 приезжих.
В лаботаториях региона сделали 428 тыс. 388 тестов на COVID-19.
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