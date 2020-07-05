На Кубани коронавирус за сутки нашли у 62 человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае за сутки к 5 июля выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

Федеральный оперштаб сообщил, что за минувший день COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 736 жителей 84 регионов страны. Отмечается, что у 29,8% из них болезнь протекать бессимптомно. Скончались 134 больных, выздоровели 3 тыс. 871 человек.

Лидерами по числу заболевших стали Москва (650), Московская область (287) и Санкт-Петербург (275). В регионах юга и Северного Кавказа число инфицированных за день выросло на 475, новые случаи распределились следующим образом:

  • Ростовская область — 93;
  • Ставропольский край — 82;
  • Краснодарский край — 62;
  • Дагестан — 52;
  • Кабардино-Балкария — 47;
  • Карачаево-Черкесия — 43;
  • Адыгея — 26;
  • Северная Осетия — 22;
  • Ингушетия — 16;
  • Чечня — 15;
  • Крым — 11;
  • Севастополь — 6.

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Всего в стране выявили 681 тыс. 251 человека с коронавирусом. За весь период пандемии 10 тыс. 161 умерли, 450 тыс. 750 пациентов выписали из больниц, сообщил RT.

По данным оперштаба Кубани, в Краснодарском крае число зараженных COVID-19 за сутки увеличилось на 62, зафиксирован 1 летальный исход. Новые случаи инфицирования распределились по районам так:

  • 24 — в Краснодаре;
  • 6 — в Сочи; 
  • по 5 — в Белореченском и Гулькевичском районах;
  • по 4 — в Калининском и Тихорецком районах. 
  • 3 — в Лабинском районе;
  • по 2 — в Усть-Лабинском, Апшеронском и Кавказском районах;
  • по 1 — в Анапе, Курганинском, Выселковском, Павловском, Новокубанском районах.

Самом взрослому пациенту 90 лет. В числе заболевших — девять детей в возрасте от 1 года до 15 лет: четыре в Краснодаре, по одному ребенку — в Сочи, Латинском и Кавказском районах, еще двое — в Белореченском районе.

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В регионе количество инфицированных достигло 6 тыс. 280 человек, включая 462 ребенка. Из больниц с выздоровлением выписали 5 тыс. 13 пациентов, официально сообщается о 82 смертях больных с COVID-19.

«В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов, еще двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили в минздраве Кубани.

В медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 15 тыс. 904 человека, в том числе 1 тыс. 493 ребенка. В стационарах лечатся 2 тыс. 115 человек, из них 232 ребенка. Под наблюдением сотрудников поликлиник — 3 тыс. 118 человек. В обсерваторах находятся 218 приезжих. 

В лаботаториях региона сделали 428 тыс. 388 тестов на COVID-19.

Коронавирус Медицина смерть

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