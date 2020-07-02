В Адыгее поправки в Конституцию РФ одобрили 84,5% проголосовавших

В Адыгее голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло без нарушений при высокой явке избирателей

Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова. По данным Центральной избирательной комиссии республики, явка в республике составила почти 82%. Поправки в Конституцию одобрили 84,55% проголосовавших, против — 4,66%.

Всего в Адыгее действовало 264 избирательных участка, где жители региона могли проголосовать с 25 июня по 1 июля. Там были созданы необходимые условия, обеспечены максимальные меры предосторожности. Всем пришедшим на участки измерялась температура, выдавались маски и перчатки. Маршрут движения на участках был продуман так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

«С удовлетворением могу сказать, что голосование в Адыгее завершилось с хорошими показателями — при высокой явке и без нарушений. В целом голосование показало, что ситуация в республике стабильная», — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

За процессом следило более 1,6 тыс. наблюдателей, в том числе представили Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.