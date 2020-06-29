На Крымском мосту образовалась пробка из-за ДТП с грузовиком

Краснодарский край, Крым

Распечатать

На Крымском мосту 29 июня закрыли одну полосу в сторону Кубани из-за ДТП с грузовиком

В пресс-службе информационного центра «Крымский мост» рассказали порталу Юга.ру, что авария случилась около 15:00. Движение по четырехколесной дороге осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях. При этом одна полоса в сторону Кубани закрыта: специалисты устраняют последствия ДТП с грузовиком. Погибших и пострадавших нет.

«Предположительно, фура ехала в Крым, пробила ограждение и вылетела на встречную полосу», — рассказала журналист портала Юга.ру, которая около 18:00 видела последствия ДТП.

Она уточнила, что попала в пробку в 16:57 и простояла там около часа.

Кроме того, вечером в пабликах появилось видео с моментом аварии. На кадрах видно, как фура с щебнем пробивает ограждение и выезжает на встречную полосу, перекрыв дорогу. О причинах аварии пока неизвестно.

ДТП Крымский мост

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В центре Краснодара на месяц закроют еще одну улицу
Двое детей получили травмы на экомаршрутах в Сочи
На Крымском мосту образовалась пробка из-за ДТП с грузовиком
Адыгея получит более 85 млн рублей на выплаты медикам и безработным
В горах Сочи исчезло озеро Малое
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде

Лента новостей

«Экономический кризис не коснется нас»

Краснодарские художницы провели выставку о сближении во время карантина

Статьи Партнерский

«Детские книги останутся бумажными дольше всего»

Ольга Ярикова о «Сказках горного Черноморья»

Реклама на портале