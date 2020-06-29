На Крымском мосту образовалась пробка из-за ДТП с грузовиком

На Крымском мосту 29 июня закрыли одну полосу в сторону Кубани из-за ДТП с грузовиком

В пресс-службе информационного центра «Крымский мост» рассказали порталу Юга.ру, что авария случилась около 15:00. Движение по четырехколесной дороге осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях. При этом одна полоса в сторону Кубани закрыта: специалисты устраняют последствия ДТП с грузовиком. Погибших и пострадавших нет.

«Предположительно, фура ехала в Крым, пробила ограждение и вылетела на встречную полосу», — рассказала журналист портала Юга.ру, которая около 18:00 видела последствия ДТП.

Она уточнила, что попала в пробку в 16:57 и простояла там около часа.

Кроме того, вечером в пабликах появилось видео с моментом аварии. На кадрах видно, как фура с щебнем пробивает ограждение и выезжает на встречную полосу, перекрыв дорогу. О причинах аварии пока неизвестно.