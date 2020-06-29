В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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МЧС Кубани 29 июня предупредило о дождях и грозах на территории региона

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, до конца суток 29 июня, а также 30 июня и 1 июля местами в крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что есть вероятность возникновения разных ЧС и происшествий. Возможны затопления территорий, подъемы уровня воды в реках, размывы берегов, прорывы дамб и другое.

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МЧС рекомендовало жителям и гостям региона по возможности оставаться дома и следить за состоянием отопительной системы, располагаться в зоне «ветровой тени» [зона слабого ветра — Юга.ру] и наблюдать за окружающей обстановкой — держаться подальше от строений, деревьев, высотных объектов. Также рекомендуется использовать ветрозащитную одежду и непромокаемую обувь, парковать машины в предназначенных для этого местах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Краснодар МЧС Погода

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