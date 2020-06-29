В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по непогоде

МЧС Кубани 29 июня предупредило о дождях и грозах на территории региона

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, до конца суток 29 июня, а также 30 июня и 1 июля местами в крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что есть вероятность возникновения разных ЧС и происшествий. Возможны затопления территорий, подъемы уровня воды в реках, размывы берегов, прорывы дамб и другое.