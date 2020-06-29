На Кубани коронавирусом за сутки заразились 62 человека, в том числе младенец
В Краснодарском крае число инфицированных COVID-19 к 29 июня достигло 5 тыс. 922 человек
Федеральный оперштаб сообщил, что в России за минувшие сутки выявили 6 тыс. 719 новых зараженных коронавирусом, у 31,6% из них болезнь протекала без симптомов. Скончались 93 пациента, выздоровели 4 тыс. 343 человека.
Больше всего новых случаев инфицирования в Москве (782) и Московской области (335), а также Ханты-Мансийском автономном округе (277).
В регионах юга и Северного Кавказа количество заболевших COVID-19 увеличилось на 590 и распределилось следующим образом:
- Ростовская область — 97;
- Ставропольский край — 90;
- Карачаево-Черкесия — 69;
- Дагестан — 68;
- Краснодарский край — 62;
- Кабардино-Балкария — 53;
- Адыгея — 52;
- Крым — 35;
- Ингушетия — 25;
- Северная Осетия — 24;
- Чечня — 14;
- Севастополь — 1.
Всего в стране зарегистрировали 641 тыс. 156 инфицированных, написал RT. За время пандемии скончались 9 тыс. 166 заболевших коронавирусом, из больниц выписали 403 тыс. 430 пациентов.
Оперштаб Кубани подтвердил данные о 62 новых случаях заражения. Они распределились по районам следующим образом:
- 21 — в Краснодаре;
- 6 — в Павловском районе;
- по 4 — в Сочи, Новороссийске и Крымском районе;
- 3 — в Армавире;
- по 2 — в Апшеронском, Кавказском, Северском, Новопокровском, Курганинском и Ейском районах;
- по 1 — в Белореченском, Выселковском, Кореновском, Динском, Белоглинском и Красноармейском районах, Анапе и Геленджике.
Среди заболевших — четверо детей, самому младшему из них 6 месяцев. Самому взрослому пациенту 92 года.
Таким образом, в Краснодарском крае коронавирус зафиксировали у 5 тыс. 922 жителей региона. Выздоровели 4 тыс. 638 пациентов, 20 из них — за последние сутки. В тяжелом состоянии к аппаратам ИВЛ подключены 12 человек, еще 3 — на ЭКМО. Зарегистрировано 74 летальных исхода, сообщили в минздраве Кубани.
В медицинские организации с подозрением на COVID-19 обратились 14,8 тыс. человек, включая 1 тыс. 296 детей. В стационарах лечатся 2 тыс. 75 человек, в том числе 157 детей. Под наблюдением медиков поликлиник— 4 тыс. 733 человека. В обсерватории остаются 209 приезжих.
В лабораториях региона сделали 389,9 тыс. тестов на коронавирус.
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