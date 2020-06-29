На Кубани коронавирусом за сутки заразились 62 человека, в том числе младенец

В Краснодарском крае число инфицированных COVID-19 к 29 июня достигло 5 тыс. 922 человек

Федеральный оперштаб сообщил, что в России за минувшие сутки выявили 6 тыс. 719 новых зараженных коронавирусом , у 31,6% из них болезнь протекала без симптомов. Скончались 93 пациента, выздоровели 4 тыс. 343 человека.

Больше всего новых случаев инфицирования в Москве (782) и Московской области (335), а также Ханты-Мансийском автономном округе (277).

В регионах юга и Северного Кавказа количество заболевших COVID-19 увеличилось на 590 и распределилось следующим образом: