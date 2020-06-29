На Кубани коронавирусом за сутки заразились 62 человека, в том числе младенец

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае число инфицированных COVID-19 к 29 июня достигло 5 тыс. 922 человек

Федеральный оперштаб сообщил, что в России за минувшие сутки выявили 6 тыс. 719 новых зараженных коронавирусом, у 31,6% из них болезнь протекала без симптомов. Скончались 93 пациента, выздоровели 4 тыс. 343 человека.

Больше всего новых случаев инфицирования в Москве (782) и Московской области (335), а также Ханты-Мансийском автономном округе (277).

В регионах юга и Северного Кавказа количество заболевших COVID-19 увеличилось на 590 и распределилось следующим образом:

  • Ростовская область — 97;
  • Ставропольский край — 90;
  • Карачаево-Черкесия — 69;
  • Дагестан — 68;
  • Краснодарский край — 62;
  • Кабардино-Балкария — 53;
  • Адыгея — 52;
  • Крым — 35;
  • Ингушетия — 25;
  • Северная Осетия — 24;
  • Чечня — 14;
  • Севастополь — 1.

Всего в стране зарегистрировали 641 тыс. 156 инфицированных, написал RT. За время пандемии скончались 9 тыс. 166 заболевших коронавирусом, из больниц выписали 403 тыс. 430 пациентов.

Оперштаб Кубани подтвердил данные о 62 новых случаях заражения. Они распределились по районам следующим образом:

  • 21 — в Краснодаре;
  • 6 — в Павловском районе;
  • по 4 — в Сочи, Новороссийске и Крымском районе;
  • 3 — в Армавире;
  • по 2 — в Апшеронском, Кавказском, Северском, Новопокровском, Курганинском и Ейском районах;
  • по 1 — в Белореченском, Выселковском, Кореновском, Динском, Белоглинском и Красноармейском районах, Анапе и Геленджике.

Среди заболевших — четверо детей, самому младшему из них 6 месяцев. Самому взрослому пациенту 92 года.

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Таким образом, в Краснодарском крае коронавирус зафиксировали у 5 тыс. 922 жителей региона. Выздоровели 4 тыс. 638 пациентов, 20 из них — за последние сутки. В тяжелом состоянии к аппаратам ИВЛ подключены 12 человек, еще 3 — на ЭКМО. Зарегистрировано 74 летальных исхода, сообщили в минздраве Кубани.

В медицинские организации с подозрением на COVID-19 обратились 14,8 тыс. человек, включая 1 тыс. 296 детей. В стационарах лечатся 2 тыс. 75 человек, в том числе 157 детей. Под наблюдением медиков поликлиник— 4 тыс. 733 человека. В обсерватории остаются 209 приезжих.

В лабораториях региона сделали 389,9 тыс. тестов на коронавирус.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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