Участников ЕГЭ в Адыгее осмотрят медики

Адыгея

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Для предотвращения массового заражения коронавирусом во время ЕГЭ в Адыгее увеличили количество пунктов проведения экзаменов (ППЭ) до 10

На входе в здания организуют медицинские фильтры.

«Закупаются маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Дежурные медработники на входе в экзаменационный пункт обеспечат санитарный контроль: измерение температуры и внешний медосмотр на симптомы ОРВИ», — сообщили 29 июня в пресс-службе главы Адыгеи.

Планируется, что выпускников к месту ЕГЭ доставят школьными автобусами в несколько этапов с предрейсовым осмотром водителей и дезинфекцией салонов. В самих ППЭ парты установят с соблюдением дистанции и с учетом небольшой наполняемости. Также аудитории будут обеспечены бактерицидными рециркуляторами воздуха.

К контролю за сдачей ЕГЭ привлекут наблюдателей, часть из которых будет следить за экзаменом непосредственно в ППЭ, другая — в режиме онлайн в двух ситуационных центрах.

«Из-за пандемии изменились правила проведения ЕГЭ. Сейчас важно обеспечить условия, которые исключат риск заражения учащихся и организаторов в процессе экзаменов», — сказала вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова.

Экзамены предстоит сдать 1 тыс. 656 выпускникам. Самым популярным предметом для сдачи экзамена стало обществознание. Основной период единого госэкзамена в регионе намечено провести с 3 по 25 июля, дополнительный — с 3 по 8 августа. 

выпускники ЕГЭ Образование Школа

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