В Краснодаре впервые за 44 года проведут ремонт на территории школы № 52

В Краснодаре в конце июня идут ремонтные работы на площадке около школы № 52 в микрорайоне Гидростроителей

Школу № 52 открыли в поселке ТЭЦ в 1952 году для семилетнего обучения рабочей молодежи. Спустя год ее преобразовали в среднюю школу. В 1976 году учащихся и персонал перевели в новое здание в микрорайоне Гидростроителей. С тех пор территорию школы не обновляли, рассказали в городской администрации 26 июня.

На участке около школы убрали старый асфальт, установили новые бордюры, приступили к бетонированию. Здесь планируют уложить тротуарную плитку, благоустроить газоны, обновить крышки канализационных люков и решетки ливневок. Закончить ремонт собираются до 30 июля, сейчас выполнили около 57% работ.

«Важно, что благоустройство пришкольной территории включает не только ямочный ремонт и смену покрытия. К этому вопросу подошли комплексно, разработали проект в соответствии с современными рекомендациями, начиная от ливнеприемников и заканчивая долговечным асфальтом и тротуарной плиткой. Рассчитываем, что новый учебный год в Краснодаре начнется в обычном режиме, очно», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.