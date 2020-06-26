В Краснодаре впервые за 44 года проведут ремонт на территории школы № 52
В Краснодаре в конце июня идут ремонтные работы на площадке около школы № 52 в микрорайоне Гидростроителей
Школу № 52 открыли в поселке ТЭЦ в 1952 году для семилетнего обучения рабочей молодежи. Спустя год ее преобразовали в среднюю школу. В 1976 году учащихся и персонал перевели в новое здание в микрорайоне Гидростроителей. С тех пор территорию школы не обновляли, рассказали в городской администрации 26 июня.
На участке около школы убрали старый асфальт, установили новые бордюры, приступили к бетонированию. Здесь планируют уложить тротуарную плитку, благоустроить газоны, обновить крышки канализационных люков и решетки ливневок. Закончить ремонт собираются до 30 июля, сейчас выполнили около 57% работ.
«Важно, что благоустройство пришкольной территории включает не только ямочный ремонт и смену покрытия. К этому вопросу подошли комплексно, разработали проект в соответствии с современными рекомендациями, начиная от ливнеприемников и заканчивая долговечным асфальтом и тротуарной плиткой. Рассчитываем, что новый учебный год в Краснодаре начнется в обычном режиме, очно», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.
В здании школы № 52 тоже собираются провести ремонт. В июле в учреждении покрасят полы и стены в спортзале, обновят трубы сетей водоснабжения.
Как писали Юга.ру, сейчас специалисты обновляют территорию еще одной школы, № 64 в Фестивальном микрорайоне. Там ремонтируют ливневки, стадион и стелят новый асфальт.
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