На Кубани мужчина заказал убийство знакомого за 100 тысяч рублей

По данным следствия, в мае 2020 года 44-летняя женщина и ее ранее судимый 54-летний сожитель решили заказать убийство знакомого. По мнению местной жительницы, он был причастен к совершению в отношении нее противоправных действий. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ее сожитель имел мотив личной неприязни к этому мужчине.

Пара начала подыскивать исполнителя убийства. Об этом узнали полицейские, после чего один из сотрудников МВД притворился киллером. Организаторы будущего преступления рассказали ему план убийства, сообщили место жительства знакомого и передали «убийце» топор, нож и средства конспирации — маски и перчатки. Также женщина и мужчина рассказали, где собираются скрыть тело местного жителя после убийства. Они передали исполнителю аванс в размере 3 тыс. рублей.

Полицейские инсценировали убийство и отдали заказчикам фото якобы с места преступления. 27 мая мужчина написал расписку и сообщил «убийце», что расплатится позже. После этого пара поехала отдыхать на Черноморское побережье, однако по пути в Анапу их задержали оперативники.

Подозреваемых заключили под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст.3 0, п. «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ (Организация покушения на убийство по найму, совершенная группой лиц), добавили в СУ СК России по Краснодарскому краю.