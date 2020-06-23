Археологи обнаружили возле Стоунхенджа памятник времен неолита

Ученые с помощью дистанционного зондирования и отбора проб на глубине 5 м обнаружили круг больших валов шириной 2 км и диаметром более 10 м, которые окружают древнее поселение Даррингтон Уоллс в 3 км от Стоунхенджа, сообщил телеканал «360» .

Испытания, проведенные на ямах, позволили предположить ученым, что валунам более 4 тыс. 500 лет, что делает их самым большим доисторическим памятником Великобритании.

На сайте BBC указали, где находятся находки ученых: кольцо отмечено желтыми точками, стены Даррингтона — большим коричневым кругом, а Стоунхендж находится вверху слева.

Профессор Гаффни из Университета Брэдфорда отметил, что район вокруг Стоунхенджа является одним из наиболее изученных археологических ландшафтов на земле, однако применение новых технологий все же может привести к новым открытиям.

«Когда эти ямы были впервые отмечены, считалось, что они могут быть естественными особенностями. Только с помощью геофизических исследований мы можем объединить точки и увидеть, что в массовом масштабе существует закономерность», — добавил Гаффни.