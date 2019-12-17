Ученые раскрыли тайну статуй на острове Пасхи

Ученые из США, Новой Зеландии и Чили изучили статуи возле вулкана Рано Рараку на востоке острова Пасхи и выяснили, что полинезийцы возводили статуи моаи, чтобы сохранить плодородие земли, сообщило 17 декабря РИА «Новости» со ссылкой на сайт Phys.org.

Как рассказала автор исследования Джоанна Ван Тилбург, химический анализ почвы у подножия вулкана показал высокую концентрацию фосфора и кальция, которые повышают плодородность земель. Из этого ученые сделали вывод, что полинезийцы не только добывали в тех местах камень, но и выращивали ряд агрокультур.

«Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется», — резюмировала Ван Тилбург.

Остров Пасхи считается одним из самых загадочных мест на Земле. Около двух тысяч лет назад на острове жила цивилизация полинезийцев Рапануи, которые оставили после себя множество гигантских каменных статуй.