Депутаты ЗСК разрешили использовать электрокары в качестве такси
23 июня краевое Законодательное собрание поддержало закон об использовании в такси автомобилей с электродвигателем
Депутаты ЗСК поддержали закон «О внесении изменения в статью 8 Закона Краснодарского края «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае». Теперь закон позволяет использовать транспортное средство с электрическим двигателем в качестве легкового такси.
«Недавно было озвучено, что владельцам транспортных средств при переходе на более экологичное топливо будут компенсировать около 60% затрат. Для нашего региона это очень актуально — территория курортная, поэтому этот закон достоин поддержки», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
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Как пояснил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель, чтобы зарегистрировать машину в качестве такси, владельцу нужно указать его экологический класс (не ниже второго). Однако в паспортах автомобилей с электродвигателями экологические классы не указаны, поэтому их владельцы не могли зарегистрировать в качестве такси электрокар и получить разрешение на работу. Теперь этот момент урегулирован.
«Дух и буква закона не должны противоречить друг другу. А тут сложилась обратная ситуация. Получилось так, что автомобили с самым экологически чистым двигателем — электрическим — не могут использоваться в таксопарках из-за статьи краевого закона, установившей экологический норматив. Принимаемый нами закон будет работать на перспективу, ведь количество электромобилей на наших дорогах со временем будет расти. И это позволит улучшить экологическую обстановку», — прокомментировал Юрий Бурлачко.
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