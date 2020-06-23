Депутаты ЗСК разрешили использовать электрокары в качестве такси

«Недавно было озвучено, что владельцам транспортных средств при переходе на более экологичное топливо будут компенсировать около 60% затрат. Для нашего региона это очень актуально — территория курортная, поэтому этот закон достоин поддержки», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Как пояснил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель, чтобы зарегистрировать машину в качестве такси, владельцу нужно указать его экологический класс (не ниже второго). Однако в паспортах автомобилей с электродвигателями экологические классы не указаны, поэтому их владельцы не могли зарегистрировать в качестве такси электрокар и получить разрешение на работу. Теперь этот момент урегулирован.

«Дух и буква закона не должны противоречить друг другу. А тут сложилась обратная ситуация. Получилось так, что автомобили с самым экологически чистым двигателем — электрическим — не могут использоваться в таксопарках из-за статьи краевого закона, установившей экологический норматив. Принимаемый нами закон будет работать на перспективу, ведь количество электромобилей на наших дорогах со временем будет расти. И это позволит улучшить экологическую обстановку», — прокомментировал Юрий Бурлачко.