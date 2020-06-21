В парке «Краснодар» запустили аудиопрогулки

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» 20 июня анонсировали новый формат прогулок для гостей

Совершить аудиопрогулку может любой желающий, для этого необходимо зайти на сайт krasnodar.progoolka.com и скачать аудиофайл. После этого гостям парка рекомендуют надеть наушники и включить запись.

«Для одних это будет необычное знакомство со мной, а для других — возможность поразмышлять о том, как все устроено, и применить эти наблюдения для решения своих задач. Для того, чтобы совершить эту прогулку, приходите ко мне в гости с заряженным телефоном, наденьте наушники и включите запись», — сообщили в инстаграме парка.

Напомним, после снятия карантина в парке появились новые запреты: гостям больше нельзя использовать средства передвижения с электрическим двигателем и все виды самокатов, а на велосипедах можно было ездить только до 10:00. Через неделю время езды на велосипедах сократили еще на час.

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