В парке «Краснодар» запустили аудиопрогулки

Совершить аудиопрогулку может любой желающий, для этого необходимо зайти на сайт krasnodar.progoolka.com и скачать аудиофайл. После этого гостям парка рекомендуют надеть наушники и включить запись.

«Для одних это будет необычное знакомство со мной, а для других — возможность поразмышлять о том, как все устроено, и применить эти наблюдения для решения своих задач. Для того, чтобы совершить эту прогулку, приходите ко мне в гости с заряженным телефоном, наденьте наушники и включите запись», — сообщили в инстаграме парка.