МТС развернула скоростной интернет внутри стадиона «Краснодар»
18 июня МТС сообщила о том, что провела скоростные сети третьего и четвертого поколений связи на стадион «Краснодар»
Теперь комфортно пользоваться интернетом во время матчей смогут до 35 тыс. болельщиков. Архитектура арены не позволяла обеспечить ее покрытие только за счет внешних объектов связи, расположенных за пределами сооружения. Поэтому для организации полного покрытия потребовались станции внутри стадиона.
Сегодня доступ в интернет организован за счет распределенных оптических базовых станций 3G/4G c высокой пропускной способностью. Качество связи и скорость интернета позволяют не только звонить во время матчей, но и переписываться в мессенджерах, отправлять фото и видео и вести прямые эфиры.
Как перестать бояться станций сотовой связи:
«Стадион "Краснодар" — одно из любимейших мест горожан и жителей края. Мы рады, что можем обеспечить положительные эмоции нашим абонентам в такой важный момент, когда клуб выходит из карантина и проводит заключительные туры чемпионата Премьер-лиги. Все с нетерпением ждут 21 июня, чтобы увидеть любимую команду. К сожалению, из-за особых требований на стадионе сейчас сможет присутствовать лишь небольшая часть зрителей, но теперь они точно имеют возможность запечатлеть лучшие моменты и поделиться ими онлайн с остальными болельщиками», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Как сообщали Юга.ру, 11 июня ФК «Краснодар» анонсировал лотерею, в которой между болельщиками разыграют места на домашние матчи сезона.