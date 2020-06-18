МТС развернула скоростной интернет внутри стадиона «Краснодар»

18 июня МТС сообщила о том, что провела скоростные сети третьего и четвертого поколений связи на стадион «Краснодар»

Теперь комфортно пользоваться интернетом во время матчей смогут до 35 тыс. болельщиков. Архитектура арены не позволяла обеспечить ее покрытие только за счет внешних объектов связи, расположенных за пределами сооружения. Поэтому для организации полного покрытия потребовались станции внутри стадиона.

Сегодня доступ в интернет организован за счет распределенных оптических базовых станций 3G/4G c высокой пропускной способностью. Качество связи и скорость интернета позволяют не только звонить во время матчей, но и переписываться в мессенджерах, отправлять фото и видео и вести прямые эфиры.