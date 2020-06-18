«Ростелеком» запустил пакет цифровых сервисов для эффективности рекламы

Новые цифровые сервисы «Ростелекома» призваны повысить эффективность рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами в digital-маркетинге

Любую из трех услуг можно подключить как отдельно, так и в сочетаниях с двумя другими, исходя из потребностей и формата бизнеса заказчиков. На первом этапе сервисы доступны в ряде крупных городов РФ — в Барнауле, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Москве, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Тюмени и Челябинске. Коллтрекинг — инструмент аналитики эффективности рекламных кампаний. Он помогает выбрать наиболее успешные средства продвижения, правильно расставить приоритеты и соответствующим образом распределить бюджет. Лид — услуга по размещению на сайте форм взаимодействия с посетителями для оформления заявки, заказа обратного звонка, показа персонального предложения.

Чат — дополнительный канал связи с клиентами, которые не хотят или не могут позвонить оператору. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и позволит оперативно ответить на все вопросы клиентов, повысить их лояльность и увеличить конверсию продажи. Действующие или новые клиенты виртуальной АТС от «Ростелекома» получат преимущество при использовании коллтрекинга — все вызовы, переадресованные на номера виртуальной АТС «Ростелекома», будут бесплатными. «“Ростелеком” постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов. Реализация услуг для интернет-маркетинга стала еще одним важным шагом в расширении спектра возможностей, предоставляемых нашим клиентам для развития бизнеса», — сказал директор проектов корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Александр Шляхтов.

Читайте также: В РФ на самоизоляции смотрели комедии и курсы SMM