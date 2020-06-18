«Ростелеком» запустил пакет цифровых сервисов для эффективности рекламы

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Новые цифровые сервисы «Ростелекома» призваны повысить эффективность рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами в digital-маркетинге

Любую из трех услуг можно подключить как отдельно, так и в сочетаниях с двумя другими, исходя из потребностей и формата бизнеса заказчиков. На первом этапе сервисы доступны в ряде крупных городов РФ — в Барнауле, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Москве, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Тюмени и Челябинске.

Коллтрекинг — инструмент аналитики эффективности рекламных кампаний. Он помогает выбрать наиболее успешные средства продвижения, правильно расставить приоритеты и соответствующим образом распределить бюджет.

Лид — услуга по размещению на сайте форм взаимодействия с посетителями для оформления заявки, заказа обратного звонка, показа персонального предложения.

Nоп-менеджер южного филиала «Ростелекома»:

Чат — дополнительный канал связи с клиентами, которые не хотят или не могут позвонить оператору. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и позволит оперативно ответить на все вопросы клиентов, повысить их лояльность и увеличить конверсию продажи.

Действующие или новые клиенты виртуальной АТС от «Ростелекома» получат преимущество при использовании коллтрекинга — все вызовы, переадресованные на номера виртуальной АТС «Ростелекома», будут бесплатными.

«“Ростелеком” постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов. Реализация услуг для интернет-маркетинга стала еще одним важным шагом в расширении спектра возможностей, предоставляемых нашим клиентам для развития бизнеса», — сказал директор проектов корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Александр Шляхтов.

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«Когда прямое взаимодействие сильно ограничено, на первый план выходит выстраивание онлайн-коммуникаций с потребителем. Все, кто до этого существовал исключительно офлайн, сегодня осваивают интернет-пространство, и здесь наши новые продукты открывают для бизнеса широкие перспективы», — добавила директор проектов блока технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Мария Белова.

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

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